Слабкість Путіна побачило все найближче оточення: які процеси запустив заколот Пригожина
Спроба заколоту від власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина продемонструвала слабкість самого Владіміра Путіна. Наслідки цього будемо бачити у майбутньому.
Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, росіяни завжди намагаються обрати "сильного вожака".
Дивіться також Літаки Пригожина в Білорусі, Путін хоче ліквідувати його активи: усе, що відомо про заколот
Усі побачили слабкість Путіна
Як наголосив Ступак, спроба заколоту від Пригожина продемонструвала, наскільки слабким лідером є диктатор Владімір Путін. І найважливіше, що це побачило його найближче оточення. Наслідки від цього обов'язково будуть.
Слабкість Путіна побачило все його найближче оточення. Олігархи, силовики, менеджери, технократи. Коли вони збиратимуться десь в себе на "Рубльовці", то точно про це говоритимуть. У них буде великий злам всередині. Вони розуміють, що влада, на які вони заробляли тривалий час, не може їх захистити,
– вважає Ступак.
Дивіться розмову з Іваном Ступаком на ютубі 24 Каналу
Заколот Пригожина явно похитнув позиції Путіна. Його найближче оточення інтуїтивно почне акуратно розшукувати нову людину чи групу осіб, які могли б очолити Росію.
Спроба заколоту від Пригожина: коротко
- 23 червня Пригожин звинуватив міністерство оборони Росії в ударі по тиловому табору вагнерівців. Тому він оголосив про "війну" з міноборони та пішов в похід на Москву.
- Вагнерівці захопили військові об'єкти в Ростові та Воронєжі, а також – збили кілька російських вертольотів. Однак ситуацію вдалося розв'язати за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Вагнерівці розвернули колони, а їм та Пригожину пообіцяли амністію. Щоправда, останній відправився в Білорусь.
- Президент США Джо Байден вже прокоментував спробу заколоту в Росії. Він підкреслив, що ця ситуація зробила Путіна "абсолютно" ослабленим.