Після заколоту Пригожина, ми його не бачимо, – Зеленський про те, куди подівся Путін

Заколот керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина хоч і тривав менш ніж добу, та все ж його оцінюють як приниження кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема він був поза увагою громадськості у розпал тих подій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю. Глава держави наголосив, що Путін, ймовірно, тепер намагатиметься робити все для консолідації росіян та зміцнення своєї влади.

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А куди це подівся Путін

Заколот закінчився домовленістю самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка та керівника вагнерівців Євгенія Пригожина. За словами Володимира Зеленського, в цей час кремлівський диктатор залишився поза увагою громадськості, адже в той день він майже ніяк себе не проявив.

Водночас глава держави відзначив, що після заколоту Путіна майже неможливо побачити на вулиці.

Куди подівся Путін після всіх цих подій? Він рідко виходить на вулицю. Ми бачимо його в його офісах тощо, але ми ніколи не бачимо його на вулиці,

– відзначив президент.

Крім того, за словами президента, Кремль зараз вимірює підтримку Пригожина, оскільки чи не половина Росії підтримала заколотників, половина – диктатора. Деякі регіони тим часом балансували, бо не знали, кого підтримати.

Наслідки заколоту для Росії

За даними британської розвідки, заколот Пригожина тільки загострив розкол між російськими силовиками. Після подій 23 – 24 червня на публіці більше не з'являється "генерал-м'ясник", він же командувач повітряно-космічних сил Росії Сєргєй Суровікін. Компанію в цьому йому складає заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

Хоч повідомлення про арешт Суровікіна не мають підтвердження, все ж у Кремлі підозрюють генерала через тривалий зв'язок з вагнерівцями, особливо під час кампанії в Сирії з 2017 року.

У британській розвідці підсумовують, що у російській армії Суровікін має великий авторитет, тому будь-які офіційні санкції з боку Кремля проти "генерала-м'ясника" можуть викликати серйозні розбіжності. Підозри в бік старших офіцерів Росії, на думку розвідки Великої Британії, тільки поглиблюють розкол серед окупантів.