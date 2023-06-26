Жодна зі сторін не триматиме обіцянок: яке майбутнє у Пригожина та вагнерівців

Завершивши свій заколот з якихось причин, Євгеній Пригожин не просто не покращив своє становище, але й погіршив його. Є великі сумніви щодо недоторканності Пригожина. І тим паче щодо відсутності наслідків для вагнерівців.

Про це 24 Каналу розповіла Марія Максакова – колишня депутатка Держдуми Росії. На її думку, "гарантії безпеки", які надали Пригожину та його найманцям, викликають дуже багато сумнівів.

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Перспективи у Пригожина плачевні

Євгеній Пригожин зупинив свій заколот після переговорів з Олександром Лукашенком. Він пообіцяв вивести своїх найманців і не тримати шлях на Москву.

Натомість речник російського диктатора Дмітрій Пєсков запевнив, що з Пригожина знімуть всі звинувачення, а вагнерівців ніхто не переслідуватиме.

Думаю, ні одна зі сторін своїх обіцянок не триматиме, бо давно цього не робить. Навіть отримавши обіцянку, вони ставляться до неї радше як до короткочасного перепочинку,

– зазначила Марія Максакова.

Взагалі шанси у бунту Пригожина були. Якби йому вистачило відваги та певного розпачу, до Москви він міг би дійти. Адже фактично Пригожин боровся за власне виживання. Діставши "голову" Владіміра Путіна, він міг би вторгувати для себе нове життя без таких ризиків, з якими зараз зіштовхується з усіх сторін.

"Путін його приговорив ще з початку конфлікту з Шойгу, війна з кадирівцями вже вийшла у ЗМІ, що теж погіршує його перспективи вижити. А тепер вже обмануті вагнерівці тепер незадоволені ним", – зауважила ексдепутатка.

На нього полюють і спецслужби світу. І все це навіть не включаючи, скільки воєнних злочинів ватажок групи "Вагнера" вчинив в Україні.

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Майбутнє Пригожина та санкції для "Вагнера"

Фактично тепер для Євгенія Пригожина ситуація стане замкнутою в межах Білорусі. Там він намагатиметься бути хоч якось корисним, насправді бажаючи потрапити до Африки. Там він неодноразово демонстрував свої можливості як в переворотах, так і захисті від них.

Подейкують, що він залишив в африканській землі 15 мільярдів доларів готівкою. Відомо, що Пригожин звик мати справу з готівкою, він вірить в них більше, ніж в рахунки, які моментально можна заблокувати,

– розповіла Максакова.

Крім того, раніше в США розглядали питання щодо введення санкцій на злочинне угрупування "Вагнера" та визнання їх терористами. Це б потягнуло за собою певні юридичні наслідки. Що б зробило неможливою роботу Пригожина у будь-якій формі на африканських диктаторів зокрема.

Однак зі ЗМІ стало відомо, що в Сполучених Штатах відмовились від цієї думки, адже це б зіграло на руку Путіну.

"Невідомо як зараз вчинять США, після того, як ці двоє "помирились". Залишивши в подиві обидва ворожих табори", – підкреслила Максакова.

Зазначимо, що в ПАРЄ днями ухвалили резолюцію, одним пунктом якої було визнання ПВК "Вагнера" (та інших воєнізованих формувань) терористичною організацією. Можливо, слідом це зроблять і в США.

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