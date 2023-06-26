Є три варіанти: чому Кремль не відреагував на підготовку "Вагнера" до заколоту

Очевидно, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин упродовж тривалого часу готував свою спробу заколоту. Однак малоймовірно, що в Кремлі про це не знали.

Про це 24 Каналу розповів експрацівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, важко повірити, що в Кремлі взагалі не здогадувалися про спробу заколоту від Пригожина.

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В Росії величезна кількість різних фсбшників та представників інших спецслужб. Тому було б дивно, якби вони просто це "прошльопали".

Чому в Кремлі не запобігли спробі заколоту від Пригожина

Як наголосив Ступак, тут може бути три пояснення. Насамперед цілком реальний варіант, коли цю інформацію передавали вище до керівництва спецслужб. Але там вирішили просто почекати.

Найімовірніше, вони це виявили і передавали інформацію до керівництва. Донесли керівникам, а ті не знали, що з цим робити. Тому вирішили просто стежити за ситуацією. Щось на кшталт: "Не гарячкуйте. Може неправильно зрозуміли все. Хай доповідь лежить на столі". А час то йде,

– зауважив Ступак.

Не варто забувати, що цю інформацію могли просто не донести до російського диктатора Владіміра Путіна. Упродовж останніх років до нього важко потрапити на зустріч. Це також могло вплинути.

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Хоча цілком можливо, що Путін знав про такий можливий заколот. І підшукував варіанти, як на все реагувати. Адже превентивний арешт Пригожина міг спровокувати обурення та певні бунтівні настрої серед його прихильників.

Заколот від Пригожина: коротко