Що очікує за неявку до військкомату за новим законопроєктом: перелік обмежень

25 грудня стало відомо, що Кабмін до Верховної Ради направив законопроєкт про зміни у мобілізації. Уже стало відомо, як пропонують боротися з тими, хто відмовляється йти до військкомату.

Згідно з наявною інформацією, яка йдеться у законопроєкті №10378, на тих, хто відмовиться йти до військкомату, очікують "тимчасові заходи". Передовсім йдеться про те, що їх внесуть до реєстру боржників.

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Неявка до військкомату: що очікує

Оскільки таких військовозобов'язаних внесуть до реєстру боржників, то на них очікуватимуть відповідні обмеження:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Водночас відомо, що ці тимчасові заходи анулюють після повідомлення від керівника ТЦК.

Усі, що ми перелічили вище, – лише пропозиції. На момент підписання відповідного законопроєкту його вміст може змінитися.

Що стосується чоловіків призовного віку, котрі наразі перебувають за межами України, то на них теж очікують обмеження. Паспорти їм робитимуть лише після того, як вони пред'являть військово-облікові документи.

Які ще основні зміни хочуть внести у мобілізацію

Згідно з пояснювальною запискою, пропонують: