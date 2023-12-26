Що очікує за неявку до військкомату за новим законопроєктом: перелік обмежень
25 грудня стало відомо, що Кабмін до Верховної Ради направив законопроєкт про зміни у мобілізації. Уже стало відомо, як пропонують боротися з тими, хто відмовляється йти до військкомату.
Згідно з наявною інформацією, яка йдеться у законопроєкті №10378, на тих, хто відмовиться йти до військкомату, очікують "тимчасові заходи". Передовсім йдеться про те, що їх внесуть до реєстру боржників.
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Неявка до військкомату: що очікує
Оскільки таких військовозобов'язаних внесуть до реєстру боржників, то на них очікуватимуть відповідні обмеження:
- заборона на виїзд за кордон;
- заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
- обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;
- відмови у підписанні кредитних договорів;
- зупинення отримання пільг та послуг від держави.
Водночас відомо, що ці тимчасові заходи анулюють після повідомлення від керівника ТЦК.Це важливо! Усі, що ми перелічили вище, – лише пропозиції. На момент підписання відповідного законопроєкту його вміст може змінитися.
Що стосується чоловіків призовного віку, котрі наразі перебувають за межами України, то на них теж очікують обмеження. Паспорти їм робитимуть лише після того, як вони пред'являть військово-облікові документи.
Які ще основні зміни хочуть внести у мобілізацію
Згідно з пояснювальною запискою, пропонують:
- зміну призовного віку з 27 до 25 років;
- удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;
- виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;
- запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;
- запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;
- залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.