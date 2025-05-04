Повернення після СЗЧ: як військові можуть поновити службу та що змінив новий закон
- Військовослужбовці, які самовільно залишили службу, можуть повернутися до ЗСУ до 30 серпня 2025 року згідно з новим законом.
- Закон №13177 передбачає, що служба не призупиняється, однак у період СЗЧ чи дезертирства військовослужбовцям не зараховується вислуга років.
Військовослужбовці, які самовільно залишили частини або вчинили дезертирство, до 30 серпня 2025 року можуть повернутися до лав ЗСУ. Відповідний закон Верховна Рада України ухвалила 30 квітня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
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Як військові можуть повернутися після СЗЧ
Закон №13177 поширює норму про спрощене повернення до лав ЗСУ також на тих, хто порушив правила з 29 листопада 2024 року.
Важливо! Закон набере чинності лише після підписання Президентом України.
Серед ключових положень нового закону:
- служба не призупиняється. Військова служба для тих, хто залишив частину або дезертирував, не припиняється під час дії воєнного стану;
- скасування "заморожування" служби. Відтепер не застосовується механізм призупинення військової служби для таких осіб, а відповідні зміни внесено до закону "Про військовий обов’язок і військову службу";
- без пільг та виплат. У період СЗЧ чи дезертирства військовослужбовцям не зараховується вислуга років і не нараховуються грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення. Також вони та їхні родини тимчасово втрачають право на пільги, гарантії та компенсації.
- можливість повернення. Якщо військовослужбовець добровільно прибуде до військової частини до 30 серпня 2025 року, й висловить готовність продовжити службу, командир зобов'язаний упродовж 72 годин відновити дію контракту, поновити службу та забезпечення;
- відновлення прав. З моменту повернення до служби поновлюється грошове забезпечення, забезпечення продовольством та речами, а також пільги, передбачені законодавством.
В ТЦК наголосили, що Міністерство оборони підтримало закон №13177, однак повернення до служби не звільняє від наслідків порушення. Період відсутності не зараховується до вислуги та не дає права на надбавки чи пенсійне забезпечення.
У разі, якщо військовослужбовець не повернеться до служби до завершення воєнного стану, з наступного дня його служба буде офіційно призупинена.
Нагадаємо, у квітні Верховна Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – тобто до 6 серпня 2025 року.