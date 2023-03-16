Росія ухвалила цинічний закон щодо громадянства українців: у МЗС вперше відреагували
Джерело:МЗС
Держдума Росії 14 березня ухвалила скандальний закон щодо громадянства українців. У МЗС України заявили, що країна-терористка грубо порушує законодавство України, а також – норми міжнародного права.
Росія продовжує незаконну примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях. Загарбники маніпулюють, зокрема, роботою. На тимчасово захоплених територіях Донбасу продовжити працювати можна лише за однієї умови: отримавши паспорт Росії.
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Країна-терористка ухвалила скандальний закон
Держдума Росії 14 березня 2023 року ухвалила скандальне рішення. Тепер громадяни України, які на захоплених територіях отримали російські паспорти, можуть вийти з українського громадянства, просто подавши відповідну заяву в органи влади країни-терористки.
У МЗС України наголосили, що таким способом Росія намагається легітимізувати:
- спробу анексії захоплених українських територій;
- незаконну паспортизацію їхніх мешканців.
Росія вкотре грубо порушує законодавство України та норми міжнародного права
Він (закон – 24 канал) є нікчемним та не несе правових наслідків. Українські громадяни, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, зберігатимуть громадянство України попри російське законодавство,
– мовиться у повідомленні.
У МЗС України додали, що законодавство України має чітко окреслену процедуру виходу з українського громадянства.
Країна-терористка продовжує тиск на жителів тимчасово окупованих територіях. Зокрема, погрожують відбирати майно.