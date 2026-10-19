Заради миру в Україні: Рубіо пояснив рішення Трампа зупинити санкції проти Росії

Днями Дональд Трамп підписав указ про призупинення закону Грема щодо санкцій проти Росії на 60 днів. Президент США хоче побачити, чи вплине це якось на перебіг мирних переговорів.

Таку заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами, пише Reuters.

Що означає пауза в санкціях

Рубіо пояснив, що двомісячне призупинення обмежень є своєрідним тестом для сторін конфлікту.

Він (Трамп – 24 Канал) хоче побачити, чи є шанс, що переговори, які зараз тривають з Україною та Росією, приведуть до чогось позитивного і допоможуть уникнути ще одного катастрофічного року війни та конфлікту,

– зазначив держсекретар.

Крім того, на думку Рубіо, Трамп хоче використати 60-денну паузу, щоб проаналізувати, як запровадження санкцій і мит вплине на світову економіку та навіть на економіку США.

Раніше під час спілкування з пресою Дональд Трамп назвав відмову від санкцій дуже хорошим рішенням, яке буде корисним не лише для США, а й для всього світу.

Рубіо також прокоментував ситуацію з енергоносіями. Відповідаючи на закиди про поступки Москві, він пояснив, що російське дизельне пальне однаково опинилося б на міжнародному ринку.

За його словами, єдина різниця полягає лише в тому, скільки цього ресурсу отримали б Сполучені Штати.

Що відомо про зупинку закону Грема?

Закон Грема – це закон США, спрямований на посилення санкційного тиску на Росію через її війну проти України. Президент Дональд Трамп підписав йго 18 вересня 2026 року.

Закон передбачав можливість різко підвищити мита на товари з Росії, зокрема нафту, газ і нафтопродукти, які імпортують до США.

Під обмеження могли потрапити товари з країн, які продовжують купувати російську нафту й газ і відповідають визначеним законом критеріям, зокрема серед п'яти найбільших імпортерів.

Також документом передбачені мита для країн, які допомагають обходити санкції проти російської нафтової торгівлі.

Закон передбачав обмеження щодо визначених російських посадовців, олігархів, фінансових установ і суден так званого тіньового флоту, який використовують для обходу санкцій.

За кілька днів до набуття чинності основними обмеженнями Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування значної частини передбачених законом санкцій, мит і торговельних обмежень.

Володимир Зеленський розкритикував цей крок, заявивши, що він вигідний Росії та може заохотити Москву продовжувати війну.