Закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії, – Разумков

Дмитро Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії. Це відбудеться після того, як документ підпише президент Володимир Зеленський.

Спікер Разумков зауважив, що це буде прецедентом. Усе тому, що раніше всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання.

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І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні,

– наголосив Разумков.

За словами спікера, наразі президент підтримує ініціативу, щоб у подальшому документ опрацювала Венеційська комісія.

Перша перевірка від Венеційської комісії