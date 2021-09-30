Закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії, – Разумков
30 вересня 2021 , 10:50Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Дмитро Разумков заявив, що закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії. Це відбудеться після того, як документ підпише президент Володимир Зеленський.
Спікер Разумков зауважив, що це буде прецедентом. Усе тому, що раніше всі законопроєкти, які направлялися до Венеційської комісії, були в редакції першого читання.
Зауважте Поки що з підписними листами ніхто не заходив, – Разумков про ймовірну відставку
І тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеційської комісії вже в другому читанні,
– наголосив Разумков.
За словами спікера, наразі президент підтримує ініціативу, щоб у подальшому документ опрацювала Венеційська комісія.
Перша перевірка від Венеційської комісії
- Разумков направив законопроєкт про олігархів до Венеційської комісії у вересні 2021 року.
- Документ мають перевірити, зокрема, на порушення Конституції України.
- Рішення спікер ухвалив з огляду на пропозиції уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.
- Разумков наголосив, що направив лист до голови комісії Джанні Букіккіо з проханням сприяти отриманню від комісії експертного висновку щодо законопроєкту.
- Денісова зауважила, що невдоволення викликають 3 аспекти законопроєкту: звітність зустрічей з олігархом, майновий стан та причетність до ЗМІ.