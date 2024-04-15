Новий закон про мобілізацію: чи мають право на відстрочку аспіранти
Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Серед іншого, під час прийняття була врахована пропозиція нардепів щодо відстрочки аспірантам.
Про це розповіли в Апараті Верховної Ради. Також зазначили, хто ще, крім студентів, матиме право на відстрочку, передає 24 Канал.
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Відстрочка для аспірантів
Під час прийняття нового закону про мобілізацію була врахована пропозиція народних депутатів – членів Комітету.
Надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації,
– зазначили в Апараті Ради.
Хто не підлягає призову під час мобілізації
Так, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наступні категорії здобувачів та працівників освіти:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти й здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту";
- докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
- наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.