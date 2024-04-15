Новий закон про мобілізацію: чи мають право на відстрочку аспіранти

Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Серед іншого, під час прийняття була врахована пропозиція нардепів щодо відстрочки аспірантам.

Про це розповіли в Апараті Верховної Ради. Також зазначили, хто ще, крім студентів, матиме право на відстрочку, передає 24 Канал.

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Відстрочка для аспірантів

Під час прийняття нового закону про мобілізацію була врахована пропозиція народних депутатів – членів Комітету.

Надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації,

– зазначили в Апараті Ради.

Хто не підлягає призову під час мобілізації

Так, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наступні категорії здобувачів та працівників освіти: