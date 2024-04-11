Мобілізація у 2024 році: ТЦК зможуть забирати автівки в українців і підприємств

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Ймовірно, вже наприкінці травня передбачені ним зміни наберуть чинності. Зокрема, працівники ТЦК зможуть забирати у громадян та підприємств автівки на користь ЗСУ.

Новий закон про мобілізацію пропонує так званий "призов" транспортних засобів.

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"Мобілізація" автівок

Так, підтриманий парламентом законопроєкт встановлює військово-транспортний обов’язок, покликаний забезпечити армію на час дії воєнного стану транспортними засобами і технікою.

Цей обов'язок стосується:

місцевих та центральних органів влади;

підприємств і установ;

громадян-власників машин;

Відповідно до документа, мобілізувати транспортні засоби на примусовій та безоплатній основі можуть представники ТЦК. МВС надасть військкоматам дані щодо автомобілів у власності підприємців та громадян.

Якщо, наприклад, в українця у власності перебуває більше ніж одна машина, то у нього можуть вилучити транспортний засіб на користь ЗСУ.

Водночас слід зауважити, що у громадян, які володіють лише однією машиною, забрати її не можуть.

Щодо підприємств та організацій, то норми безоплатного вилучення будуть вираховуватися у відсотках, за галузями економіки.

Важливо, що обсяги і типи автомобілів, які потребують військові, буде визначати так званий Мобілізаційний план України на основі поданих військкоматами норм. Так, наприклад, якщо військкомат певної області вирішить, що їхнім формуванням потрібно 3 тисячі автівок, то саме таку кількість заберуть з підприємств та звичайних громадян.

Крім того, ці транспортні засоби не можна відправляти за кордон, а також за межі інших областей, продавати чи перереєстровувати.

Закон передбачає повернення тимчасово вилучених транспортних засобів. Власники можуть їх отримати протягом 30 календарних днів із моменту оголошення демобілізації.

Закон про мобілізацію: що відомо