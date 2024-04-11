Що зміниться для людей з інвалідністю у 2024 році через новий закон про мобілізацію

Люди з інвалідністю матимуть право на відстрочку. Вони зможуть служити лише за власним бажанням.

11 квітня Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію. Багатьох людей з інвалідністю цікавить, що для них змінилося.

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Що зміниться для людей з інвалідністю

У законі пропонуватимуть відстрочку на 6 – 12 місяців людям з інвалідністю або, відповідно до висновку ВЛК, особам, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я. А також, якщо людина потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком.

Також важливо, що люди з інвалідністю підлягають мобілізації лише за бажанням – вони йдуть на військову службу за контрактом.

Зміни у відстрочці для тих, хто має рідних з інвалідністю

Право на відстрочку можуть отримати:

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

якщо на вихованні є дитина з інвалідністю віком до 18 років або з тяжкими хворобами;

якщо на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.

Однак для тих військовозобов'язаних, у кого дружина або чоловік має інвалідність ІІІ групи в більшості випадків відстрочку пропонується скасувати.

Відстрочка буде дозволена, якщо інвалідність ІІІ групи буде встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Кому уряд перевірить обґрунтованість інвалідності

Уряд перевірить обґрунтованість встановлення інвалідності чоловікам – громадянам України віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп.

Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлена ​​в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті Вітчизни, а також у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров'ям.