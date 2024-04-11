Що зміниться для людей з інвалідністю у 2024 році через новий закон про мобілізацію
Джерело:Верховна Рада
Люди з інвалідністю матимуть право на відстрочку. Вони зможуть служити лише за власним бажанням.
11 квітня Верховна Рада України ухвалила новий закон про мобілізацію. Багатьох людей з інвалідністю цікавить, що для них змінилося.
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Що зміниться для людей з інвалідністю
У законі пропонуватимуть відстрочку на 6 – 12 місяців людям з інвалідністю або, відповідно до висновку ВЛК, особам, тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я. А також, якщо людина потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком.
Також важливо, що люди з інвалідністю підлягають мобілізації лише за бажанням – вони йдуть на військову службу за контрактом.
Зміни у відстрочці для тих, хто має рідних з інвалідністю
Право на відстрочку можуть отримати:
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками;
- опікун особи, визнаної судом недієздатною;
- якщо на вихованні є дитина з інвалідністю віком до 18 років або з тяжкими хворобами;
- якщо на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
- які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;
- члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.
Однак для тих військовозобов'язаних, у кого дружина або чоловік має інвалідність ІІІ групи в більшості випадків відстрочку пропонується скасувати.
Відстрочка буде дозволена, якщо інвалідність ІІІ групи буде встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.
Кому уряд перевірить обґрунтованість інвалідності
Уряд перевірить обґрунтованість встановлення інвалідності чоловікам – громадянам України віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп.
Крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлена в порядку підвищення чи зменшення групи інвалідності та/або за результатами захворювань або поранень, отриманих при захисті Вітчизни, а також у разі відсутності кінцівки або інших проблем зі здоров'ям.