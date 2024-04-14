Закон про мобілізацію запрацює вже влітку: у Міноборони розповіли, до чого готуватися українцям

За один – два місяці в Україні вступить у силу новий закон про мобілізацію. В оборонному відомстві розказали, на які зміни очікувати громадянам.

У Раді повідомили, що президент Зеленський планує підписати закон про мобілізацію упродовж 2 тижнів.

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Що буде нового

Після підписанння, текст документу мають опублікувати у державних виданнях. Через місяць після публікації закон набуває сили. Що це означає для військовозобов'язаних громадян, розповів спікер Міноборони Дмитро Лазуткін.

Посадовець підкреслив, що чоловіки призовного віку від 25 до 60 років повинні будуть із собою носити військово-обліковий документ. Його вони мусять пред'являти на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Крім того, військовозобов'язані матимуть 60 днів для того, аби оновити свої дані у військкоматі.

Зокрема, вони можуть це зробити в електронному кабінеті. Лазуткін уточнив, що реєстрація в е-кабінеті є добровільною. Чоловіки також можуть оновити свої дані безпосередньо у ТЦК.

Які ще стануться зміни

Вручення повісток: У повістках обов'язково мають бути вказані мета виклику, місце, день та час явки військовозобовʼязаного до ТЦК. Громадянин має право вимагати у представників ТЦК документи. Українцям дозволять фіксувати на відео роботу працівників військкомату під час вручення повісток.

Якщо людина не з'являється до ТЦК, то їй надсилають спочатку рекомендованого листа поштою. Якщо після цього протягом 10 днів особа так і не приходить, ТЦК звертається до суду і просить його обмежити порушника в праві керувати авто.

В українців можуть забрати автівки: Закон дозволяє ТЦК забирати транспортні засоби у підприємств та громадян, які мають більше ніж одну машину у власності, на потреби ЗСУ. Протягом місяця після демобілізації автомобілі мають повернути їх власникам.

Запобігання ухиленню від мобілізації. Чоловіки за кордоном без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) не зможуть ані оформити паспорт чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами.

Скасування строкової служби. Закон запроваджує замість строкової базову військову службу та базову загальновійськову підготовку.

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