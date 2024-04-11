Мобілізація по-новому: як тепер мають вручати повістки

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про мобілізацію. Варто розуміти, як тепер мають вручати повістки.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Як тепер мають вручати повістки

Просто дати папірець людині посеред вулиці не можна. У повістці обовʼязково мають бути вказані мета виклику, місце, день та час явки військовозобовʼязаного до ТЦК.

Та людина, якій вручають повістку, може вимагати від представників територіального центру комплектування назвати їхні прізвища, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення, і вони зобов'язані виконати цю вимогу.

Крім цього, закон запроваджує фото- та відеофіксацію перевірки документів та вручення повістки, але ці вимоги набирають чинності через 3 місяці після опублікування закону.

Після вручення повістки військовозобов'язаному, він може не прийти до ТЦК тільки з поважних причин. І це треба буде підтвердити документально.

Так, не з'явитися в ТЦК йому можуть перешкодити хвороба, непереборні обставини на кшталт стихійного лиха чи ракетного удару. Проте, де взяти довідку про стихійне лихо або обстріл – достеменно не відомо. Й радше за все, поважність цих обставин у ТЦК вирішуватимуть вже особисто з кожним військовозобовʼязаним. Це одна поважна причина неявки – смерть близького родича.

Однак, що б не завадило людині прийти до територіального центру комплектування, вона має якнайшвидше (але не пізніше, як за 3 доби після вказаних у повістці дати й часу) зв'язатися із центром комплектування, повідомити про все й прийти туди протягом тижня.

Зеленський прокоментував законопроєкт щодо мобілізації: останні новини

За законопроєкт віддали голоси 283 народні обранці. Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту . Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.