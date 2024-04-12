Закон про мобілізацію: чому Верховна Рада може знову зібратися для голосування
Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому закон про мобілізацію. Втім, Рада може знову зібратися для голосування щодо нового закону.
Усе через те, що у нардепів є право заблокувати підписання президентом. Про це в етері телемарафону заявила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, передає 24 Канал.
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Повторне голосування за закон про мобілізацію
В законі про мобілізацію прописано, що він набуває чинності через місяць з моменту його публікації, а вона настає одразу після підписання закону президентом.
Втім, Верховна Рада може знову зібратися для голосування щодо закону про мобілізацію.
Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом, - 24 Канал). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову,
– завила заступниця голови фракції "Слуга Народу".
На її думку, закон щодо мобілізації має набрати чинності у другій половині травня.
"Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований і там плюс місяць", – зазначила Кравчук.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Згідно з новим законом про мобілізацію, який був прийнятий Радою, особи, які ухиляються від призову, можуть втратити право керувати автомобілем. Якщо протягом 10 днів після отримання повістки військовозобов'язаний не прибуває до ТЦК, то працівники військкомату можуть звернутися до суду з проханням тимчасово позбавити ухилянта права керувати автомобілем.
- За новим законом запроваджується фото та відеофіксація перевірки документів та вручення повістки. Втім, ці вимоги набирають чинності через 3 місяці після опублікування закону.
- Володимир Зеленський зазначив, що Закон про мобілізацію – це тільки один із законів у цій галузі. Він додав, що зміни до мобілізації внесли на запит військового керівництва.