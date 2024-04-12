Є нюанси: чи можуть ухилянтів позбавити права керувати автомобілем

Верховна Рада 11 квітня у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. У новому законі є положення, що ухилянтів можуть позбавити права керувати авто.

Як пояснює 24 Канал в матеріалі про новий законопроєкт, щоб обмеження набуло чинності, ТЦК має довести у суді провину ухилянта. Втім, норми законопроєкту про мобілізацію мають нюанс, адже такі справи мають розглядати в рамках кримінального процесу або ж у справі про адміністративне правопорушення.

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Який нюанс є в обмеженнях ухилянтів керувати автівкою

Згідно з новим законом про мобілізацію, який прийняла Рада, ухилянтів можуть позбавити права керувати автомобілем. Так, якшо протягом 10 днів після вручення повістки військовозобов'язаний не прибуває до ТЦК, то співробітники військкомату звертаються до суду з проханням тимчасово заборонити ухилянту керувати автомобілем.

Втім, щоб суд ухвалив відповідне рішення, співробітники мають довести кілька фактів. Зокрема мовиться про те, що:

громадянин не виконав обов'язків, передбачених законом про мобілізацію та вчинив адміністративне правопорушення – порушив законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Нацполіція не змогла доставити громадянина до ТЦК;

ТЦК вручив громадянину вимогу про виконання обов'язку;

громадянин не виконав зазначеного у вимозі обов'язку.

Однак тут існує кілька нюансів. По-перше, якщо людина не має посвідчення водія, то їй нічого не загрожує, адже суд не може накласти обмеження. По-друге, суд не може також заборонити керувати автівкою й у випадку, якщо водій – це професія й основний вид заробітку людини. По-третє, людину не можуть обмежити у праві керувати автівкою, якщо цей автомобіль необхідний іншому члену родини, який має інвалідність.

Новий закон про мобілізацію: що зміниться

Верховна Рада 11 квітня у другому читанні проголосувала за новий законопроєкт про мобілізацію. Протягом 15 днів Володимир Зеленський має ознайомитися з текстом законопроєкту та підписати його або ж ні. Після того, як Президент України підпише законопроєкт, він набуде чинності через місяць з дня, коли буде опублікований.

Згідно з новим законопроєктом, військовозобов'язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК та СП. Мовиться про громадян, які живуть в Україні та за кордоном.

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Обмеження прав керувати автомобілем також суперечить нормам адміністративного правосуддя. Оскільки ТЦК звертається до адміністративного суду, то це суперечить Кодексу адміністративного судочинства, завданням якого є захист прав людей від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. Загалом, справи про тимчасове позбавлення права на керування автомобілем мали б розглядати у рамках кримінального процесу або у справі про адміністративне правопорушення, адже мовиться про притягнення до відповідальності за невиконання свого конституційного обов'язку, а не адміністративний спір.