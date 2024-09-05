Сирський розповів про головну проблему оновленого закону про мобілізацію

Олександр Сирський поспілкувався з іноземним виданням. Головком вказав, що не так з новим законом про мобілізацію.

Новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, передусім, був покликаний зробити процес призову більш прозорим і справедливим. Крім того, держава має чітко розуміти, скільки має потенційного мобілізаційного ресурсу.

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Підготовки менше, ніж хотілося б

Сирський зазначив, що першочерговим завданням є збільшення кількості військових. Головком зізнався, що його війська прямують на поле бою після того, як пройшли менше підготовки, ніж він хотів би.

Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. У той же час динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого відправлення військовослужбовців строкової служби,

– заявив генерал.

Він пояснив, що новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від півмісяця до повного місяця і далі спеціалізовану підготовку перед тим, як вирушити воювати.

До слова, президент Зеленський відповів, чи відбувається мобілізація за планом.