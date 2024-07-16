Це лише один крок, – майор ЗСУ оцінив закон про мобілізацію

Відповідно до закону про мобілізацію, 16 липня спливає термін оновлення військово-облікових даних. Загалом цей закон – це лише невелика частина з комплексу робіт, які необхідно провести.

Це 24 Каналу зауважив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. На його думку, закон про мобілізацію є неповноцінним.

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"Я вважаю, що цей закон є ще неповноцінним, враховуючи комплекс заходів щодо мобілізації. Це лише один крок, невелика частина з цього комплексу. Проте те, що він є, те, що це відбулося – це вже добре", – вважає він.

Не варто зупинятись на одному законі

Максим Жорін зазначив, що з прийняттям закону про мобілізацію з’явилося більше людей, які виявили бажання вступити до лав Третьої штурмової бригади. Громадяни прийняли виважене рішення не чекати, а самим піти та обрати, чим можна бути корисним.

Безумовно, ми не маємо зупинятись виключно на цьому законі. Маємо розуміти, що це досить складне питання, яке в себе вбирає величезну кількість складових. Це й інформаційна робота з населенням, мотиваційна робота, робота з підготовкою, з репутацією війська та окремих підрозділів, робота у навчальних центрах, робота зі страхами людей,

– підкреслив майор ЗСУ.

Зокрема, за словами заступника командира Третьої штурмової бригади, у цьому комплексі робіт має бути покарання для тих, хто свідомо забуває про те, що має певні обов'язки. Кожен повинен готуватися до війни.

"В армії місце є. Готуватись я порадив би абсолютно всім. На сьогодні це не стосується віку, статі, професії, всього іншого. Просто я вважаю, що коли живеш в реаліях війни, то маєш і готуватись до цих реалій", – наголосив Жорін.