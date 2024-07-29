Мобілізація в Україні: яким категоріям громадян не потрібно оновлювати дані в ТЦК

В Україні з 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію, який зобов'язував чоловіків від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані у ТЦК або ж у застосунку Резерв+. Після 16 липня до громадян, які цього не зробили, застосовують штрафи.

Водночас є категорії громадян, які навіть після набрання чинності закону про мобілізацію не повинні були оновлювати свої дані у ТЦК, та можуть не боятися штрафів. Кому не треба оновлювати свої військово-облікові дані – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які категорії громадян не повинні оновлювати свої дані

Новий закон про мобілізацію чітко визначає, хто з військовозобов'язаних громадян України може не приходити в ТЦК, щоб оновити свої військово-облікові дані. Мовиться про 6 категорій українців, яким не треба цього роботи.

Зокрема, не треба оновлювати дані таким категоріям українців:

тим, кому менш як 18 років і більше ніж 60 років;

тим, кого виключено з військового обліку.;

тим, кого визнано непридатним до несення військової служби за рішенням ВЛК;

не військовозобов'язаним жінкам;

військовослужбовцям;

чоловікам від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Також не мають оновлювати дані ті чоловіки, які досягнули граничного віку перебування у запасі.

Кому все ж потрібно оновити свої дані

Законодавство України зобов'язує оновити свої військово-облікові дані в ТЦК низку категорій громадян. За невиконання цього обов'язку можна отримати штраф або навіть довести ситуацію до кримінальної відповідальності.

Оновити свої військово-облікові дані зобов'язані:

чоловіки з 17 до 25 років із приписним, тобто, які є призовниками;

усі військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років;

жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю;

ті, у кого був статус "обмежено-придатний".

Окрім того, оновити свої дані треба громадянам з інвалідністю, яким поставили 2 або 3 групу після 24 лютого 2022 року. Разом із цим доведеться повторно пройти медичну комісію, щоб підтвердити статус інвалідності.