Зміни, яких раніше не було: юрист розібрав нові правила мобілізації

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила оновлений закон про мобілізацію. У його бік вже лунало чимало критики через зміни, які запровадили посадовці, та через зміни, які не включили у законопроєкт.

Юрист у питаннях армії та проходження військової служби Олександр Золотухін в етері 24 Каналу детально прояснив усі зміни у законі. Нагадаємо, законопроєкт має підписати голова ВРУ Руслан Стефанчук, а надалі закон відправлять на розгляд президенту України. Якщо Володимир Зеленський впродовж 15 днів його підпише – закон набуде чинності.

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Зміни для військових

Насамперед у багатьох викликало обурення те, що норму про демобілізацію військових на етапі розгляду правок, вилучили з законопроєкту. Однак у цьому аспекті не все втрачено.

"Після п'яти місяців дискусій ухвалили законопроєкт №101449 – більш як сто сторінок тексту. Попри те, що з нього виключили норму про демобілізацію, прийняли окрему постанову про те, щоб уряд протягом 8 місяців має внести відповідний законопроєкт про демобілізацію", – зауважив Олександр Золотухін.

Водночас у цьому законопроєкті є норми, які стосуються військовослужбовців. Зокрема, контрактникам стало легше звільнитися зі служби.

Цим законопроєктом вносять зміни у закон "Про військовий обов'язок та військову службу", а саме у статтю 26, яка регулює поняття "звільнення". Нарешті зрівняно в контексті права на звільнення мобілізованих та контрактників. Раніше у них були доволі різні підходи до цього. Якщо, наприклад, мобілізований мав право на звільнення при наявності у нього трьох неповнолітніх дітей, то контрактник такого права не мав,

– зазначив юрист.

Також мобілізований мав право на звільнення, якщо у нього є мама з інвалідністю II групи, контрактник же – ні. Зараз врегулювали права на звільнення контрактників та мобілізованих.

"Наявність будь-якої групи інвалідності та вихід з полону дає право на звільнення як мобілізованому, так і контрактнику. Закінчення контракту, який був укладений в період дії воєнного стану також дає право на звільнення контрактнику, який проходив військову службу", – розповів Золотухін.

Законодавці також торкнулися питання звільнення військових, які мають на утриманні дитину з інвалідністю. Якщо дружина військового також проходить військову службу, то лише вона має право піти в декрет до трьох років та звільнитися.

Оновлення у роботі ТЦК

Законопроєкт містить низку норм, яких раніше не існувало і для військовозобов'язаних.

ТЦК має право звернутися до окружного адміністративного суду щодо обмеження права керування військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку. Чітко передбачено, як подається заява, у який строк її розглядатимуть та які аргументи мають бути для прийняття позитивного чи негативного рішення на користь ТЦК,

– зазначив юрист у питаннях армії.

Крім того, у законопроєкті ввели поняття електронного кабінету. Наразі він є добровільним, тобто ніхто не змушує військовозобов'язаного реєструватися в електронному кабінеті. Водночас невідомо, як це виглядати надалі.

"Навіть реєстрація електронного кабінету може суттєво вплинути на громадян, які проживають за кордоном", – додав Золотухін.

Також на вимогу громадянина, якому вручають повістку, ТЦК зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення, назвати своє прізвище, ім'я, по батькові та посаду.

Раніше щодо цього було багато дискусій та навіть конфлікті, коли громадяни вимагали представитись, військові відмовлялися. А військовозобов'язані відтепер мусять носити з собою військово-облікові документи, які мають пред'явити на вимогу ТЦК. Це не було чітко прописано,

– пояснив юрист.

Додамо, що після вручення повістки військовозобов'язаному, він може не прийти до ТЦК тільки з поважних причин. І це треба буде підтвердити документально.

Посилення відповідальності для ухилянтів

Напередодні ухвалення мобілізаційного законопроєкту, парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який посилює відповідальність військовозобов'язаних за порушення правил військового обліку. Так, за неявку до ТЦК за повісткою грозитиме штраф від 150 до 200 тисяч гривень.

Кримінальну відповідальність вводять за відмову у проходженні ВЛК. Зараз – це лише штраф. Ще низка інших обмежень стосуються поточного життя військовозобов'язаного,

– зауважив Золотухін.

Водночас варто розуміти, що законопроєкт прийняли лише у першому читанні. У нього ще вноситимуть правки, зокрема й щодо суми штрафів. Адже очевидно, що вони перевищують фінансові можливості більшість громадян України.

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"Зараз проговорюють цифру штрафу від 18 до 20 тисяч гривень. Кримінальну відповідальність за непроходження ВЛК, ймовірно, залишать, оскільки на сьогодні є можливість маніпуляцій", – підкреслив юрист.

Нагадаємо, що зараз відповідальність за непроходження ВЛК є лише адміністративною.

А що з електронним кабінетом

Протягом 60 днів з моменту набуття чинності цього закону, тобто після підпису президента, усі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК. Зробити це можна трьома способами:

безпосередня явка до центру територіального комплектування;

через центр надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет призовника.

"Зауважу, що зараз електронний кабінет призовника не розроблений та не введений в дію. Ймовірно, його введуть в дію до того часу, коли цей законопроєкт набуде чинності", – припустив Золотухін.

Особливі зміни стосуються і громадян, які перебувають за кордоном. У них також є обов'язок оновлення даних в ТЦК протягом 60 днів з моменту набрання чинності законопроєкту.

Вони зобов'язані або повідомити ТЦК через електронний кабінет, або надіславши електронного листа на офіційну електронну пошту. Ті громадяни, які проживають за кордоном, і не оновлюють свої дані протягом 60 днів, будуть позбавлені права отримання консульських послуг, а також виготовлення повторних закордонних паспортів через відповідні сервіси міграційної служби,

– пояснив юрист у справах армії.

Важливе про людей з інвалідністю

Багато змін стосуються права деяких громадян на відстрочку від мобілізації. Здебільшого воно залишається за:

заброньованими працівниками;

особами з інвалідністю усіх груп;

особами, які мають на утриманні троє або більше дітей;

особи, які утримують дитину з інвалідністю.

Водночас фактично до всіх вищезазначених норм є нові уточнення. Так, усі військовозобов'язані громадяни, які отримали II або III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, будуть зобов'язані пройти повторний медогляд. Однак це не стосується тих громадян, які отримали відповідну групу інвалідності внаслідок виконання бойового обов'язку.

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Також зміни внесли щодо інвалідності дружини або чоловіка з інвалідністю III групи. Відстрочку можливо отримати, якщо особа з інвалідністю має конкретне з перелічених захворювань і потребує постійного догляду. Мовиться про:

онкологічне захворювання;

відсутність кінцівок, одного з парних органів;

психічний розлад;

церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

Щодо цього також були дискусії та суди, по-різному трактували цю норму. Зараз чітко написано, що у всіх інших випадках І або II група інвалідності у дружини, або в батьків може надати відстрочку опікуну. Але якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати цей догляд,

– зауважив Золотухін.

Крім того, в контексті відстрочки береться до уваги й те, чи є інші особи, які можуть здійснювати догляд, є військовозобов'язаними чи ні.

Додамо, що у закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" внесені зміни щодо родичів учасників Революції Гідності. Якщо близький родич посмертно отримав звання героя України, людина має право на відстрочку за власним бажанням.