Де немає доказів, я не ставитиму свій підпис, – генпрокурор Кравченко про новий закон щодо НАБУ
- 23 липня набув чинності закон, який підпорядковує НАБУ та САП генеральному прокурору.
- Втім, сам Руслан Кравченко заперечує їхню залежність.
- Кравченко запевнив, що перевірить підслідність справ НАБУ та не зловживатиме повноваженнями.
23 липня чинності набув закон, який ліквідовує незалежність НАБУ та САП, підпорядковуючи ці органи генеральному прокурору. Руслан Кравченко прокоментував зміни у законодавстві.
Генпрокурор не вважає, що НАБУ та САП стали залежними. На цьому він наголосив під час засідання ТСК, передає 24 Канал.
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Як Кравченко відреагував на зміни у законодавстві?
Прокурор має ті чи інші повноваження…якщо будуть зібрані докази, буде тривати розслідування, я як генпрокурор підпишу цю підозру. Де немає доказів чи незаконних ситуацій, я не буду ставити свій підпис,
– заявив Кравченко.
Також він відреагував на побоювання журналістів, що він зловживатиме розширеними новим законом повноваженнями. "Я ніколи не допускав цього під час своєї діяльності", – запевнив генпрокурор.
Кравченко розповів, що перевірить підслідність справ, які вже розслідує НАБУ.
Крім того, він наголосив, що у НАБУ є справи, які не має розслідувати бюро через те, що це не їхня підслідність.
"Це окремий кейс – відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю", – сказав генпрокурор.
Зауважимо, що у Раді збирають підписи для підтримки законопроєкту, що скасовує зміни, які роблять НАБУ та САП залежними від генпрокурора.