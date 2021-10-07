Закон про НАБУ можуть ухвалити наступного сесійного тижня
Джерело:24 канал
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики провів засідання. Воно стосувалось законопроєкту щодо змін в законі про НАБУ.
Там нарешті завершили обговорювати правки. Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.
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За її словами, комітет вирішив ухвалили всі правки. Відповідний законопроєкт вже повинен бути у Верховній Раді.
Після опрацювання секретаріатом, я очікую його на наступному сесійному тижні,
– сказала Мошенець.
Вона пояснила, за рішенням комітету законопроєкт готовий до розгляду у другому читанні. Чим скоріше, як сказала нардепка, почне працювати конкурсна комісія, тим швидше з'явиться новий директор Національного антикорупційного бюро розслідувань.Нагадаємо! В Артема Ситника у квітні 2022 року закінчується термін повноважень. Водночас він не матиме змоги балотуватись на другий термін.
Для того, щоб не було колапсу в антикорупційній системі, маємо вже зараз (після ухвалення законопроєкту, підписання і коли він стане законом) стартувати, щоб новий директор НАБУ, принаймні, потенційно вже мав змогу взяти участь у конкурсі.
Зміни в законі про НАБУ
- Україна виконала майже всі умови Міжнародного валютного фонду. Залишилось тільки ухвалити зміни в закон про НАБУ та Нацбанк.
- Рада 21 травня схвалила за основу законопроєкт щодо зміни статусу НАБУ, відповідно до якого уряд зможе призначити нового голову юстиції.
- Документ може зміцнити незалежність НАБУ, але він все одно має недоліки.
"Слуга" Мошенець прокоментувала закон про НАБУ: дивіться відео