Атака дронів-камікадзе, закон про НАБУ та САП: хронологія 1246 дня війни
Росія продовжує спроби наступу та свій терор мирних жителів. Водночас напруга зростає і у суспільно-політичному житті країни.
Що відбувається на фронті 23 липня, головні події української внутрішньої та міжнародної політики – розповідає 24 Канал.
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Які головні події дня 23 липня?
Російські війська просунулися в Сумській, Запорізькій областях, поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська. Українські війська досягли просувань поблизу Торецька та Покровська. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше, Він підкреслив, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. "Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна", – наголосив Зеленський. Президент підкреслив, що, важливо, щоб українські антикорупційні органи працювали без росіян, і важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило. У Кривому Розі є влучання "Шахедів" у кількох місцях, серед них підприємство, приватні будинки. Триває аварійно-рятувальна операція й гасіння пожежі. 23 липня в Україні набув чинності закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, підписаний Володимиром Зеленським.
Росіяни просунулися на 6 напрямках, – ISW
Зеленський вперше прокоментував закон про НАБУ та САП
– сказав глава держави.
Ворог атакував Кривий Ріг
Закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП набрав чинності
Російські війська просунулися в Сумській, Запорізькій областях, поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська.
Українські війська досягли просувань поблизу Торецька та Покровська.
Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше,
Він підкреслив, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону.
"Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна", – наголосив Зеленський.
Президент підкреслив, що, важливо, щоб українські антикорупційні органи працювали без росіян, і важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило.
У Кривому Розі є влучання "Шахедів" у кількох місцях, серед них підприємство, приватні будинки. Триває аварійно-рятувальна операція й гасіння пожежі.
23 липня в Україні набув чинності закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП, підписаний Володимиром Зеленським.