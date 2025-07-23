Атака дронів-камікадзе, закон про НАБУ та САП: хронологія 1246 дня війни

Росія продовжує спроби наступу та свій терор мирних жителів. Водночас напруга зростає і у суспільно-політичному житті країни.

Що відбувається на фронті 23 липня, головні події української внутрішньої та міжнародної політики – розповідає 24 Канал.

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Які головні події дня 23 липня?