Вирішили йти іншим шляхом, – політолог про новий законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів. Це – правильний крок.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що сам закон про НАБУ і САП був ініціативою депутатів. А те, що Зеленський подасть новий законопроєкт – це логічний та правильний крок, враховуючи обурення суспільства.

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Закон про НАБУ і САП зміниться?

Як наголосив Чаленко, українці закликали Зеленського накласти вето на теперішній закон. Але цього не сталося. Зрештою там таки врахували реакцію суспільства та висловлюють готовність посилити незалежність антикорупційних органів.

На його думку, метою теперішнього закону про НАБУ і САП могло бути підвищення ефективності антикорупційної вертикалі. Цього значно легше досягти, якщо мати можливість контролювати процеси.

Були коментарі, що окремі справи там ледь не роками лежать. Але я не вважаю гідним те, що відбулося вчора. Зрештою Зеленський зібрав очільників силових та антикорупційних органів. Це свідчить, що ми можемо повернутися на правильні рейки та дає серйозний сигнал партнерам, що ми чуємо їх,

– зазначив Чаленко.

Додамо, українці обурилися через новий закон про НАБУ та САП, який ухвалили в "турборежимі" 22 липня. Він фактично знищує незалежність обох структур, бо вони підпорядковуватимуться генеральному прокурору і т.д. Багато хто говорив про повернення України до 2013 року.

Люди вийшли на протести, які продовжилися й 23 липня. Зрештою президент Володимир Зеленський заявив, що запропонує Раді альтернативний законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів.