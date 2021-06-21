Потрібен закон про лобізм, – Разумков пояснив, як варто доповнити закон про олігархів

Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів треба доповнити законом про лобізм. Саме це точно має допомогти вивести у публічну площину все негативне, що є в українській політиці.

Спікер Верховної Ради також розповів, що цей закон потрібен на 100%. Зокрема запевнив, що ним займатимуться та він незабаром з'явиться у Верховній Раді.

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Разумков заявив, що в Україні потрібен закон про лобізм

Закон про лобізм має доповнювати закон про олігархів.

Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон,

– заявив Разумков.

Він також пояснив, що в цих країнах вони декларують "свої статки, контакти і багато-багато іншого". Саме це "точно допоможе" вивести у публічну площину все негативне, що є в українській політиці.

Наслідки ймовірного закону про лобізм

Дмитро Разумков очікує, що проєкт закону підтримають в першому читанні, а у другому – нардепи й він також матимуть пропозиції до нього. Він припустив, що ухвалення цього закону забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу".

Відповідаючи на питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, він відповів негативно. Запевнив, що законом займатимуться.

І незабаром він все ж таки з'явиться у стінах Верховної Ради. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики,

– сказав спікер ВР.

На його думку, є два варіанти розвитку подій:

або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками;

або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали.

Він переконаний, що статус олігарха повинна визначати не РНБО, а окрема та спеціально створена структура.

Закон про олігархів: коротко