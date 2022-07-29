У Раді хочуть надати полякам "ще більш особливий статус"

Парламент 28 липня підтримав особливі гарантії для поляків, які легально перебувають в Україні. Найімовірніше, незабаром будуть нові закони щодо громадян Польщі, аби надати їм більш особливий статус.

Про це 24 каналу повідомив народний депутат Павло Бакунець. Він розповів деталі щодо закону про особливий статус поляків, які перебувають на території України.

До теми Як у Польщі ставляться до закону про особливий статус в Україні: пояснення журналіста Андрусечка

Можливості для поляків

За словами нардепа, це рамковий обширний закон, який дає можливість полякам або сім'ям поляків, перебуваючи 18 місяців в Україні, отримувати особливі умови для того аби:

працевлаштуватися;

отримати належний лікарський догляд;

влаштувати на навчання своїх дітей;

влаштуватися на навчання студентам.

Ще більш особливий статус

Як зазначив Бакунець, нардепи вже навіть обговорили те, що термін у 18 місяців, про який мовиться в законі, потрібно збільшити наступними законопроєктами. Він наголосив, що в час війни малоймовірно, що наші побратими з Польщі поїдуть в Україну, тож ці 18 місяців можуть швидко сплинути.

Читайте також Українці у Польщі отримуватимуть електронний документ для перетину кордонів ЄС

"Саме тому цей час однозначно продовжать. У цьому напрямі, аби забезпечити ще більш особливий статус полякам в Україні, розроблять і винесуть до залу ще не один законопроєкт, адже ми розуміємо, яку важливу підтримку вони надали нашим українським родинам, жінкам, дітям, які в кількості понад 3 мільйони виїхали через війну", – наголосив нардеп.

Довга співпраця з поляками

Він також підкреслив, що співпраця поляків і українців почалася ще задовго до того, як в нашому небі почали літати російські ракети. Він додав, що ця співпраця тривала на рівні громадських організацій, органів місцевого самоврядування, уже реалізували величезний спектр міжнародних проєктів.

"Як у час виклику війни, так і до того – наші народи стають щоразу більш дружніми, ближніми, й взаємна допомога однозначно очікувана. Тому нам також потрібно буде щось зробити для наших сусідів поляків", – зауважив Бакунець.

Нардеп заявив, що в Раді хочуть надати полякам "ще більш особливий статус": дивіться відео



Закон про особливий статус поляків: що відомо