Мають шанс до кінця року: у ДБР зробили заяву щодо дезертирів

В Україні дозволили військовим, які пішли у СЗЧ, добровільно повертатися на службу. Крім того, вони не втратять право на різні соціальні виплати і гарантії.

Нещодавно президент Зеленський підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям, які пішли у СЗЧ, повернутися на службу. Ті, хто це зроблять добровільно до 1 січня 2025 року будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями, передає 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Повернення до кінця року або 10 років за гратами

Речниця ДБР Тетяна Сапьян пояснила, що основна мета закону – надати змогу військовослужбовцям, які пішли в СЗЧ, продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України.

Відповідно до нового закону, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом, мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Також такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою.

Крім того, командир має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується. Також розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця.

Якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком. За СЗЧ і дезертирство можна отримати покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До слова, раніше у Генштабі визнали, що СЗЧ є проблемою для армії і назвали ймовірні причини цього явища.