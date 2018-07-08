Закон про валюту: чому Україна позбулася радянських заборон лише на 27 році незалежності

Українці відтепер можуть вільно здійснювати операції з валютою. Цього тижня президент Петро Порошенко підписав закон про валюту. Це означає, що без ліцензії можна відкрити рахунок в іноземному банку, купувати акції іноземних компаній. А компаніям не треба продавати державі половину виручки у валюті.

Від закладених ще в радянські часи правил проведення операцій з валютою Украна позбулася на 27 році незалежності. Цього тижня президент підписав новий закон про валюту.

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"Ми з вами це зробили. Впевнений, що і цей день увійде в історію, як ще одна із свобод України. Я вітаю вас всіх. Це наша з вами перемога. Це ще один акт економічної свободи", – сказав Порошенко.

Колишній оперативник Валерій Кур згадує, як правоохоронці у радянські часи воювали з іноземною валютою. Шпигували за іноземцями, вербували працівників готелів і посольств. А злісних любителів долара саджали за ґрати.

Суспільство переконали і нас, представників правоохоронних органів по боротьбі зі слочинністю, які валютні операції може здійснювати людина, якщо існує одна валюта,

– зазначив екс-керівник Управління кримінальної розвідки ГУБОЗ Валерій Кур.

Після розпаду Союзу українці здобули і право без перешкод ввозити і вивозити гроші за кордон. Однак, у 1993 році старі обмеження повернули.

"Потім держава відчула, де можна заробляти гроші. Коли є заборони, то прекрасно працює "тіньовий ринок", – наголосив Кур.

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За тими, хто працював з валютою, ретельно стежили контролюючі органи. Однак не для того, щоб виявити порушення, а щоб заробити.

Директор австрійської компанії Іван Грод два роки тому відмовився платити хабар. Невдовзі на підприємство завітало СБУ і знайшло наркотичні речовини. Роботу компанії заблокували.

Буквально через декілька днів нас викликають в банк. Національний банк також надіслав листа. Заблокував нам рахунки, і ми не могли ні купляти, ні продати ні одного цента валюти,

– розповів генеральний директор "Матімекс-Україна" Іван Грод.

Півроку він оббивав пороги Кабміну і Верховної ради. Допомогли юристи офісу бізнес-омбудсмена. З прийняттям нового закону, кажуть, ризики втручання контролюючих органів в роботу бізнесу знизяться.

Це такий крок, який я вважаю революційним для України. Тому що ці санкції – це один з найнепрозоріших, корупціоногенних, каральних механізмів, які застосовувала держава до бізнесу,

– переконана заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Економістка Марія Репко показала, куди чиновники завели український бізнес. Зелена лінія – високорозвинені країни із вільним обігом валюти. Чорна – це країни Східної Європи і наші основні конкуренти у боротьбі за гроші інвесторів. Червона лінія внизу – це наша економіка.



Економістка Марія Репко

Не можна було навіть заводити інвестиції, не кажучи вже про їх вивід. Вивід і взагалі репатріація інвестицій з України була заборонена. Дуже важко було здійснити платіж за кордон,

– пояснила експертка.

Адже потрібно зібрати цілі стоси дозвільних документів. А ще підприємства зобов'язані продавати державі половину валютної виручки. Навіть якщо вже завтра валюта знадобиться для розрахунків і компанії втратять гроші на курсових коливаннях і банківських комісіях. Звідси і мода на офшори. Під гаслом "не дамо вивести гроші за кордон" вивели не менше трьох річних бюджетів України.

Новий закон запрацює у 2019 році. У найближчі 6 місяців Нацбанк пропише нормативні документи до нього. А ще українці зможуть відкрити рахунок в іноземному банку без валютної ліцензії, яку майже неможливо отримати чесним шляхом. Купувати цінні папери іноземних компаній чи житло в інших державах. Накопичувати на пенсію у пенсійних фондах або страхувати життя, здоров'я та майно у страхових компаніях, яким довіряють.