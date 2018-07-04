Закон про валюту переданий на підпис Порошенку
Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про валюту і валютні операції" та передав документ на підпис президенту Петру Порошенку.
Про це Парубій сповістив у своєму Twitter-акаунті.
"Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань, прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України", – мовиться у повідомленні спікера парламенту.
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Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про валюту і валютні операції". За оцінкою низки експертів, набуття чинності закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.