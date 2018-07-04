12:35
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Закон про валюту переданий на підпис Порошенку

484 Читать новость на русском
Закон про валюту переданий на підпис Порошенку
Закон про валюту переданий на підпис Порошенку / Segodnya.ua

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про валюту і валютні операції" та передав документ на підпис президенту Петру Порошенку.

Про це Парубій сповістив у своєму Twitter-акаунті.

"Підписав Закон України "Про валюту і валютні операції". Це реалізація наших зобов'язань, прийнятих Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цей закон покращить інвестиційний клімат та інвестиційну привабливість України. Передав Закон на підпис Президенту України", – мовиться у повідомленні спікера парламенту.

Читайте також: Експерт вказав на суттєвий ризик нового закону про валюту

Нагадаємо, 21 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон "Про валюту і валютні операції". За оцінкою низки експертів, набуття чинності закону дасть можливість українцям інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу.

Теги: Новини України Новини політики Законодавство Законопроект Валюта Андрій Парубій Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 343
Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
сьогодні, 08:43 Правда про украинские деревни: жителям села нужно гораздо меньше для счастья, чем городским
Ілля Кенігштейн 878
Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
сьогодні, 08:03 Головні новини 3 липня: Отруєння дітей, Янукович на футболі та домовленості Порошенка в Сербії
6561
"Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
сьогодні, 00:56 "Путін боїться введення миротворців на Донбас": у Меджлісі назвали причину
4824
У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
3 липня, 23:43 У Німеччині назріває конфлікт через будівництво "Північного потоку-2"
5034
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук