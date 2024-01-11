Законна ціль у будь-якому місці світового океану, – командувач ВМС про російський корабель
Джерело:УП
Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа зазначив, що будь-який російський військовий корабель є законною ціллю для українських захисників. Зокрема, це стосується кораблів, які несуть на собі прапор ВМС Росії.
Віцеадмірал також наголосив, що російський корабель лишається ціллю незалежно від місця розташування у світовому океані. Адже судно становить загрозу нашій державі.
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Неїжпапа висловився про російські військові кораблі
Командувач Військово-морських сил прокоментував інформацію, щодо будівництва окупантами нової морської бази у тимчасово окупованій Абхазії, що належить Грузії. Віцеадмірал наголосив, що ця інформація дійсно є.
"Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі", – підкреслив Неїжпапа.
Неїжпапа також сказав, чи є законною ціллю для нашої держави цей новий порт Росії в Абхазії. Віцеадмірал підкреслив, що ціллю для нашої держави є будь-який російський військовий корабель.
Для нас законна ціль – будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де б він не був, у будь-якому місці світового океану,
– сказав командувач.
Він також зазначив, що морська база у Новоросійську, де наразі росіяни тримають більшість своїх суден, не дуже приємний порт для базування, зокрема, через погодні умови, особливо взимку. Тому це проблема для Росії, яку зараз хочуть якось вирішити.
Водночас база у Севастополі, за словами командувача, закрита й захищена від вітрів і географічно вдала для стоянки кораблів. Але вона не закрита від західних вітрів, що, на думку Неїжпапи, "дуже символічно".
Росіяни вирішили будувати собі морську базу в Абхазії
- Президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 5 жовтня 2023 року сказав, що підписав угоду з Росією про будівництво постійної російської військово-морської бази неподалік окупованого населеного пункту Очамчире. Це сталося після того, як для окупантів стало небезпечно тримати власні судна у Севастополі.
- Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зазначив, що після влучних ударів України по порту Росії в анексованому Криму росіяни вирішили перемістити свої кораблі у Новоросійськ. Однак там не так багато місця, щоб розмістити абсолютно всі судна.
- Водночас у мережі з'являлася інформація, що Росія могла перемістити у Севастополь великий десантний корабель "Петр Моргунов". Однак у ВМС України це спростували.