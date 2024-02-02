Два місяці на вирішення своїх справ: зміни щодо добровольців у новому законопроєкті

Українцям, які добровільно погодилися на військову службу, хочуть надати два місяці відстрочки перед її початком. У цей час вони зможуть завершити всі справи вдома.

Про це мовиться в проєкті закону. Варто зазначити, що наразі це лише пропозиції – яким буде остаточний закон після всіх бюрократичних процедур наразі сказати неможливо.

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Два місяці на свої справи

Кабмін 30 січня подав оновлений варіант законопроєкту про мобілізації. Згідно з ним пропонуються певні зміни для осіб, які добровільно планують долучити до війська.

Так, передбачається, що добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Водночас у законопроєкті не вказано, за якими критеріями встановлюватимуть, що особа доброволець.

Водночас певні пункти стосуються й мобілізованих. У новому законопроєкту увага акцентується на тому, що без підготовки особа не може бути відправлена на фронт. У разі призову всі громадяни мають проходити обов'язкову військову підготовку 2 – 3 місяці. Про відстрочку для мобілізованих мова не йде.

Що ще пропонують у новому проєкті