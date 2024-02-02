Два місяці на вирішення своїх справ: зміни щодо добровольців у новому законопроєкті
Українцям, які добровільно погодилися на військову службу, хочуть надати два місяці відстрочки перед її початком. У цей час вони зможуть завершити всі справи вдома.
Про це мовиться в проєкті закону. Варто зазначити, що наразі це лише пропозиції – яким буде остаточний закон після всіх бюрократичних процедур наразі сказати неможливо.
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Два місяці на свої справи
Кабмін 30 січня подав оновлений варіант законопроєкту про мобілізації. Згідно з ним пропонуються певні зміни для осіб, які добровільно планують долучити до війська.
Так, передбачається, що добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Водночас у законопроєкті не вказано, за якими критеріями встановлюватимуть, що особа доброволець.
Водночас певні пункти стосуються й мобілізованих. У новому законопроєкту увага акцентується на тому, що без підготовки особа не може бути відправлена на фронт. У разі призову всі громадяни мають проходити обов'язкову військову підготовку 2 – 3 місяці. Про відстрочку для мобілізованих мова не йде.
Що ще пропонують у новому проєкті
- Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає створення електронного кабінету військовозобов'язаного. У разі прийняття проєкту особа буде мати 60 днів аби уточнити дані. Водночас класичні методи – через ТЦК, також будуть доступні. Кабінет просто спростить процес.
- Водночас уряд пропонує зменшити призовний вік для українців від 27 до 25 років. Тобто тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.
- В оновленому проєкті про мобілізацію лікарні можуть зобов'язати повідомляти про лікування всіх військовозобов'язаних у віці 18 – 25 років. У випадку затвердження цієї правки, керівники повинні повідомити про надходження таких пацієнтів протягом 3-х днів.