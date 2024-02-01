Зміни у мобілізації: для чого потрібні е-повістки та е-кабінет

В Україні триває робота над законопроєктом про зміни до процесу мобілізації. Він передбачає певну цифровізацію процедури призову.

Оновлений документ про зміни до процесу мобілізації подали у Верховну Раду. Зокрема, він передбачає створення особистого е-кабінету військовозобов'язаного, мовиться у тексті 24 Каналу.

Дивіться також До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам

Особистий е-кабінет та Е-повістки

Відповідно до нового законопроєкту, оновити дані можна буде не лише в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а й онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАПі.

Особистий кабінет планують створити на базі реєстру військовозобовʼязаних "Оберіг". Крім цього, до особистого кабінету можуть надходити електронні повістки.

До слова, запланована робота по реєстру "Оберіг" завершилась ще наприкінці грудня 2023 року. Реєстр збільшили на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88% та налагодили інформаційний обмін з основними реєстрами країни

Чи будуть призивати жінок