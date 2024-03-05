Тепер ми повинні мотивувати людей служити в армії, – Юрчишин про зміни до мобілізації

Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт щодо оновлення мобілізаційних положень. Водночас нардепи шукають механізми мотивації та заохочення громадян до служби у війську.

Власне, народний обранець від партії "Голос" Ярослав Юрчишин зробив відповідну заяву, про що написала міжнародна преса. Зараз важливий проєкт закону лише на стадії підготовки до другого читання через велику кількість поправок.

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Рада хоче мотивувати українців

За словами парламентаря, депутати шукають "відповідний механізм мотивації" для заохочення до призову. Йдеться, зокрема, про бонуси за знищення російської техніки та нові фінансові пільги для ветеранів.

Це важка дискусія, тому що раніше ми мобілізували людей, які мають почуття обов'язку. Тепер ми повинні мотивувати наших людей служити в армії,

– сказав Юрчишин.

Раніше і Міноборони на чолі з Рустемом Умєровим, і Збройні Сили, головкомом яких є Олександр Сирський, підтримали пропозицію депутатів встановити одноразові виплати за знищену чи захоплену техніку ворога. В ініціативі йдеться про такі розцінки:

за танк, САУ, РСЗВ, ЗРК чи РЛС – від 200 до 370 тисяч гривень;

за гаубицю, БМП, БМД, БпЛА – від 30 до 100 тисяч гривень;

за засоби РЕБ чи контрбатарейної боротьби – від 30 до 150 тисяч гривень;

за літак – 500 тисяч гривень;

за гвинтокрил – 300 тисяч гривень;

за корабель – від 300 до 500 тисяч гривень;

за крилату чи балістичну ракету – 100 тисяч гривень.

Консенсусу щодо мобілізації немає

Газета The Washington Post у своєму матеріалі, крім Юрчишина, також цитує радника Міноборони Олексія Бежевця: "Країна має майбутнє до тих пір, поки є люди, які готові за нього воювати і за нього вмирати", – зазначає посадовець.

У статті авторитетного видання йдеться загалом про потребу для України розробити чітку стратегію залучення людей до війська, аби стримати наступ Росії. Як констатують аналітики, наразі щодо цього питання в Києві немає консенсусу.

До законопроєкту щодо мобілізації внесено понад 4 тисячі поправок. Деякі депутати бачать у цьому кроці спробу Зеленського перекласти відповідальність на парламент за неминуче непопулярне рішення,

– стверджують журналісти.

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Водночас у Міністерстві юстиції пропонують дозволити мобілізацію ув'язнених, які відбувають покарання за ненасильницькі злочини. Голова відомства Денис Малюська заявив, що, скажімо, можна було б залучати до війська громадян, яких засудили за ДТП.