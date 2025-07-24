Нахабство та велика загроза Україні, – політолог про причину протесту щодо ліквідації НАБУ і САП

Через ухвалений ВР законопроєкт №12414, який по суті позбавляє незалежності НАБУ і САП, підпорядковуючи структури генпрокурору, по Україні пройшли протести. Люди вийшли на мітинги й зробили це через цінність, яку, як вони побачили, держава може зруйнувати.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог Ігор Рейтерович, уточнивши, що ця цінність полягає у можливості європейської інтеграції України, що для українського народу є важливим.

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Чи будуть надалі протести в Україні?

Політолог нагадав, що в Україні у 2004 й у 2014 роках була аналогічна історія. Громадяни виходили на мітинги не через соціальні чи економічні моменти. Багато з тих, хто йшов на протести щодо скандального законопроєкту стосовно НАБУ і САП, зі слів Рейтеровича, досконало тему не вивчали, але знали загальну фабулу того, що відбувається.

Деякі попередні кроки, які робила влада під час повномасштабної війни, як зазначив політолог, виглядали не менш нахабно, ніж те, що відбулось зараз. Але тоді був інший масштаб рішень. Це були точкові речі, на яких суспільство було готове не наголошувати, бо триває війна і народ розуміє, що головний нині ворог – це Росія.

Під час нинішніх акцій протесту, як звернув увагу Рейтерович, з боку активістів закликів змінити владу не було. Люди просто просили забрати руки від НАБУ і САП, не робити дурні, яка, як підкреслив політолог, ставить під загрозу європейську інтеграцію.

Нахабство та загроза Україні, а вона дійсно була, стали причиною цих протестів. Європейські чиновники озвучили журналістам, що євроінтеграція України буде поставлена на паузу. Все це призвело до того, що люди вийшли на мітинги,

– пояснив Рейтерович.

Політолог висловив думку, що навряд чи надалі будь-який необачний крок влади викликатиме таку реакцію як зараз. Однак, як підсумував Рейтерович, після завершення війни в Україні може відбутися хвиля протестних акцій. Особливо якщо влада не зробить висновки й не захоче відповідати на певні запитання громадян, які ті будуть ставити після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що у відповідь на реакцію українського суспільства у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який ініціював президент Зеленський щодо посилення повноважень НАБУ і САП. Він має передбачати незалежність цих структур.