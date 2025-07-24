З українським народом гратись не можна, – Огризко про реакцію на закон щодо НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав законопроєкт, який знищує незалежність НАБУ та САП. У різних містах проходять мирні протести українців, які показують, що наше суспільство свідоме та не дозволить владі робити усе, що захочеться.

Українці показали, що вони миттєво реагують на такі кроки влади. Це 24 Каналу зауважив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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Українці відреагували миттєво

Володимир Огризко зазначив, що, на жаль, в українському парламенті 263 депутати хочуть покривати корупцію. Це дуже сумний висновок. Однак українці повинні взяти це до уваги та зробити так, щоб жоден з тих, хто підтримав законопроєкт щодо НАБУ та САП, більше ніколи не потрапляв у законодавчі органи.

Вони намагалися зробити так, щоб їхні оборудки залишалися в тіні, щоб люди про це не знали, а вони не несли жодної відповідальності. Але так не буде. Тому що українське суспільство, на відміну від російського, не є рабським. Ми побачили миттєву реакцію з боку громадянського суспільства. Саме ця реакція дуже швидко дала результат,

– підкреслив він.

Зокрема, вже на наступний день Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Відомо, що президент погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП.

Адже влада своїми діями викликала шалений шквал негативу у суспільства. Важливо, що цим законом щодо ліквідації НАБУ та САП вони відкинули питання вступу України до ЄС, можливо, на роки.

Сподіваюся, що після того, як громадянське суспільство чітко висловилося, влада це почула та реагуватиме на це миттєво. Ті, хто думали, що у такий спосіб зможуть сховати своїх друзів, над якими починають темнішати хмари, навпаки зробили їм значно гірше. Тому думаю, це буде гарним уроком для влади, як не треба гратися з українським народом,

– додав ексміністр закордонних справ України.

Нагадаємо, у різних містах України люди протестують проти закону 12414. Українці виходять на вулиці з плакатами, вимагаючи скасувати нові зміни у законодавстві.