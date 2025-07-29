Надання переваг неприпустиме, – у Міноборони критикують бронювання деяких порушників мобілізації
- Міноборони України не підтримує законопроєкт, що дозволяє бронювати порушників мобілізації, які працюють на критично важливих підприємствах.
- Законопроєкт 13335, запропонований Давидом Арахамією та Олександром Завітневичем, дозволяє відстрочку на 45 днів, але Міноборони вважає це неприпустимим без дотримання правил військового обліку.
У Міністерстві оборони України не підтримують запропонований депутатами законопроєкт, який пропонує бронювати порушників мобілізації. Йдеться про тих військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
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Як реагують в Міноборони на пропозицію бронювати порушників мобілізації?
У відомстві вважають, що законопроєкт, згідно з яким дозволятиметься оформлювати бронювання порушникам, зокрема тим, хто перебуває в розшуку ТЦК, у випадку, якщо така людина є працівником важливих підприємств. Громадяни за ідеєю народних депутатів, зможуть отримати відстрочку терміном до 45 днів лише один раз на рік.
У Міноборони зазначили, що надання бронювання для військовозобов'язаних українців має відбуватися лише згідно з чинним законодавством.
Надання переваг працівникам підприємств, установ і організацій, які визначено критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу, перед військовозобов’язаними, які підлягають бронюванню на підставі ч. 1 статті 25 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", є неприпустимим,
– йдеться у висновку відомства.
Зазначається, що депутати пропонували бронювати працівників критично важливих підприємств, які:
- не мають оформленого належним чином військово-облікового документа;
- не стоять на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані в ТЦК;
- перебувають у розшуку.
Так в міністерстві вважають, що бронювання можилве лише за умови дотримання правил військового обліку.
Законопроєкт 13335 у Верховній Раді України запропонували ще 30 травня. Одним з авторів є очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова Комітету Верхової Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.