Законопроєкт про демобілізацію готовий: у Міноборони назвали нюанс

У травні 2024 року в Україні ухвалили новий закон про мобілізації. З того часу активно обговорювали законопроєкт про демобілізацію військових.

Уряд розробив законопроєкт про демобілізацію. Про це пише 24 Канал із посиланням на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

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Потрібно забезпечити умови

Гаврилюк повідомив, що законопроєкт розроблено.

Для того, щоб ми його могли подати, ми повинні забезпечити такі умови, щоб реалізація законопроєкту не призвела до зникнення держави Україна,

– підкреслив він.

Цей законопроєкт раніше відклали до весни 2025 року. Заступник міністра оборони пояснив. що триває відпрацювання механізму заміни великої кількості людей після демобілізації. Зокрема, вирішують питання, ким чи чим їх замінити на відповідних ділянках фронту.

Закон про демобілізацію активно обговорювали з моменту ухвалення нового закону про мобілізацію, адже очікували. що саме він визначить чіткі терміни служби для тих, хто перебуває на фронті з лютого 2022 року. Однак тоді стало відомо про роботу над окремим законопроєктом, який наразі відклади до весни.