Це сором, – нардеп із фракції "Голос" про скандальний "антикорупційний законопроєкт"

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством і сплачувати штраф за правопорушення. Фактично він дає право легалізувати корупцію.

Народний депутат, фракція "Голос" Роман Лозинський наголосив 24 Каналу, що це великий сором для парламенту. Потрібно робити все, щоб цей скандальний законопроєкт не протягнули у другому читанні.

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"Насправді це великий сором парламенту. Законопроєкт, за який ні я, ні колеги з моєї фракції не голосували. Фактично він дає право легалізувати корупцію. Потім, якщо буде кримінальна справа та вирок, можна відкупитися", – сказав він.

Так корупціонери зможуть відкупитись

цьому законопроєкті мовиться, що чиновник, якого підозрюють у скоєнні особливо тяжкого корупційного злочину, може заплатити штраф у розмірі від 102 до 204 мільйонів гривень.

Роман Лозинський зазначив, що поки ніяк не може назбиратись голосів за заборону російської православної церкви, позбавлення зрадників звань і так далі, то на цей законопроєкт знайшлося 226 голосів. Його з усіх сил намагатимуться блокувати у другому читанні.

Дуже рентабельно. Тепер кожен корупціонер зможе порахувати, наскільки вигідна та чи інша корупційна угода, тому що можна буде порахувати, за скільки вони відкупляться. У законопроєкті є суми, за які можна потім йти на договір зі слідством,

– підкреслив нардеп.

Потрібна невідворотність покарань

Народний депутат пояснив, що наповнити бюджет можна буде, якщо у парламенті будуть прийняті законопроєкти судової реформи. Тоді буде невідворотність покарань. За корупційні злочини буде тюрма. Державна казна наповниться, бо красти буде просто невигідно.

Зараз справ багато, але результати дуже низькі. А тепер ще й до цього ти можеш прорахувати, що вкрав 100 гривень – заплатив 30 і вийшов у плюс 70. Країна, яка бореться за корупціонерів під час повномасштабної війни – це абсолютний сюр, абсурд і сором,

– зауважив він.

Зараз готуються до другого читання, щоб не було жодних шансів знову "протягнути" цей законопроєкт. Тут дуже важливий розголос суспільства. Лозинський закликав українців не мовчати та постійно поширювати інформацію у соцмережах.