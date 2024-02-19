Законопроєкт про мобілізацію: коли відбудеться друге читання та які питання розглянуть

Депутати можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні вже цього тижня. Щодо низки пунктів законопроєкту все ще триває жвава дискусія, проте "є всі шанси" проголосувати вже незабаром.

Законопроєкт про мобілізацію, ймовірно "буде складно проходити", але "є всі шанси його проголосувати в другому читанні в цілому". Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, передає 24 Канал.

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Коли відбудеться друге читання

21 лютого стане останнім днем подачі правок до законопроєкту про мобілізацію. Саме після цього може відбутися голосування Верховної Ради.

Я сподіваюся, що ще цього тижня у Верховної ради є шанс проголосувати за законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. 21 лютого крайній день подачі поправок. Якщо фахово спрацює, а для цього є всі підстави, Комітет з нацбезпеки оборони й розвідки, і ще цього тижня можна розглянути в другому читанні,

– пояснив Михайло Цимбалюк.

Щодо яких питань триває дискусія

Демобілізація строковиків. Михайло Цимбалюк переконаний, що саме цей пункт викличе найактивніші дискусії. Він вимагає, щоб строковики були негайно демобілізовані, так як вже відслужили вже декілька місяців або навіть років.

"Вони цього заслуговують, вони прослужили декілька місяців, а дехто декілька років. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, щоб вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби", – додає нардеп.

Особи з інвалідністю. Складною темою також, на думку Цимбалюка, стане догляд за особою з інвалідністю. На його думку, людина сама має визначати, хто за нею доглядатиме.

"Це одна особа з-поміж родичів, близьких родичів. Але ще раз наголошу – це має бути лише одна особа, яку визначить сама людина, за якою потрібен догляд. Але це має бути закріплено в цьому законі. Навколо цього тривають дискусії. І я думаю, що ми знайдемо спільну думку. Бо особа з інвалідністю має право на догляд",

– сказав Цимбалюк.

Відстрочка від служби для викладачів ЗВО. В Раді вважають, що викладачі закладів вищої освіти без наукового ступеня і вченого звання також мають право на відстрочку.

"І докторанти, які на контрактній формі навчання, теж мають право на відстрочку. Те, що їх велика кількість, то це, мабуть, не їхня вина. Це вина уряду, який давав вищим навчальним закладам квоти, тобто ліцензійні умови. Можна говорити про те, що з наступного року буде обмежена кількість, але це вже інша історія. Але ті, хто сплатив кошти та навчається, повинні завершити навчання", – пояснив позицію нардеп.

Демобілізація та ротація. Парламентар переконаний, що демобілізація через 36 місяців – це занадто довгий термін.

"Ми пропонуємо 18 місяців, якщо 12 з них боєць перебував в зоні бойових дій. Це буде справедливо. І ротація – за який період. А для цього потрібна певна кількість людей, щоби можна було ротувати ті підрозділи, які сьогодні на території виконання бойового завдання, могли відходити на відпочинок, мати право поновитися і відпочити", – додає Цимбалюк.

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