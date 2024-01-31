Урядовий законопроєкт про мобілізацію теоретично може бути ухвалений у березні, – Фріз

Уряд подав до парламенту новий законопроєкт про мобілізацію. За регламентом Верховної Ради депутати мають 14 днів для подання альтернативних законопроєктів до законопроєкту про мобілізацію.

Представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що теоретично цей законопроєкт може бути схвалений у березні.

Дивіться також Хто буде звільнений від мобілізації згідно з новим законопроєктом

Законопроєкт можуть прийняти у березні

Фріз пояснила, що теоретично до 13 лютого мають бути внесені альтернативні законопроєкти. І профільний комітет може розглянути ці законопроєкти для ухвалення рішення.

Після того, як головний профільний комітет ухвалить своє рішення, законопроєкт може потрапити на розгляд у парламент.

Якщо всі зацікавлені в тому, щоб не гальмувати цей процес, то за великим рахунком він може бути розглянутий в першому читанні… десь до 19-20 лютого,

– сказала вона.

Після ухвалення проєкту закону у першому читанні починають подавати правки до розгляду у другому читанні. Цей процес може тривати 14 або 7 днів.

Відповідно, після цього терміну буде готуватися законопроєкт до другого читання і це вже ми виходимо на березень місяць,

– пояснила Фріз.

Що передувало