"Є нюанси": у комітеті Ради з нацбезпеки навели спірні моменти в законопроєкті про мобілізацію

Нова редакція законопроєкту про мобілізацію "дещо краща" за попередню версію. Однак і в цьому документі все ж наявні певні нюанси.

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначив, що новий законопроєкт про мобілізацію ще підлягатиме обговоренню. Зокрема, ініціативу розглядатимуть комітети Верховної Ради.

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Які є нюанси у законопроєкті про мобілізацію

Чернєв наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію кращий, адже уряд почув певні пропозиції, додавши їх у документ, а також прибрали деякі контроверсійні норми. Однак, за його словами, цей документ усе ще не такий, яким його пропонували змінити.

Ми хочемо запросити Міноборони й почути, чому не були включені норми й чому з'явилися деякі нові. Тут треба почути позицію авторів і далі вже приймати рішення,

– сказав він.

Заступник голови комітету Ради також навів кілька прикладів, які підпадають під категорію спірних та будуть ще обговорюватись. Одна з норм стосується мобілізації людей, що доглядають за особами з інвалідністю.

"Додали (у законопроєкт – 24 Канал), що військовозобов'язані які доглядають за людьми з інвалідністю з 1 по 3 групу, там була прибрана ця норма, що вони не підлягають мобілізації, і додано, що тільки опікунство є підставою для мобілізації. Тут поки спірне питання", – наголосив він.

Чернєв також наголосив, що сам отримав багато запитів від людей, які описували свої життєві обставини щодо догляду за людьми з інвалідністю. Тому це питання, за словами посадовця, треба розглядати з різних боків.

Інше спірне питання, на думку Чернєва, стосується повісток в електронному кабінеті. Він наголосив, що добре, що прибрали норму про повістки електронною поштою, адже складно верифікувати людину та можна легко загубити повістку в купі листів.

В е-кабінеті я логіку Міністерства оборони розумію, тому що це буде верифіковано, і тут вже обов'язком кожного буде перевіряти кабінет. Але все одно залишається питання, чи вони прораховували, чи всі військовозобов'язані матимуть технічну можливість зареєструватися, тут також питання відкрите,

– пояснив Чернєв.