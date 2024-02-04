Законопроєкт про мобілізацію: для кого передбачене бронювання

Оновлений законопроєкт про мобілізацію передбачає бронь від призову для низки українців. Зокрема і військовозобов'язаних.

У новому законопроєкті передбачена бронь від призову для багатьох громадян. Однак зауважимо, що у проєкт ще можуть внести зміни.

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Хто може отримати бронь після прийняття нового законопроєкту

Згідно з текстом законопроєкту, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

У державних органах на посадах державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів. А також до 50% військовозобов'язаних державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

У Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі державної охорони, судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах;

На підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

На підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі забезпечують потреби Збройних сил України. Критерії та порядок визначення підприємств критично важливими визначає Кабмін.

Документом також передбачено, що порядок та організацію бронювання, критерії визначає Кабінет міністрів України.

Що буде з військовозобов'язаними, які вже отримали бронь

Військовозобов'язаних, які вже отримали бронь на період мобілізації, хочуть зобов'язати уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника або у ТЦК та СП.

Зазначимо, що новий проєкт закону про мобілізацію подали до Верховної Ради 30 січня. Представниця Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз заявила, що теоретично цей законопроєкт можуть схвалити у березні.