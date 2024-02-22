Не хочемо, щоб сприймався як батіг, – депутатка про законопроєкт про мобілізацію

Народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева зазначила, що для парламентарів важлива думка суспільства щодо законопроєкту про мобілізацію. За словами нардепки, суспільство не має сприймати цю ініціативу як батіг чи порушення прав людини.

Зокрема, до 21 лютого у Верховній Раді тривала подача правок до законопроєкту про мобілізацію. За попередніми даними, до цього документа внесли понад 4 тисячі правок.

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Нардепка від "Слуги народу" висловилася про законопроєкт

Народна депутатка від партії "Слуга народу" та голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева підкреслила, що Офіс омбудсмена підтвердив, що доопрацьований варіант законопроєкту не містить суттєвих порушень Конституції України та прав людини.

На жаль, війна сьогодні не закінчується, тому ми маємо подивитися на ухвалення цього закону як на створення спеціальної бази даних, щоб людині було зручно, а також щоб слово ВЛК ні в кого не викликало негативних емоцій,

– зазначила вона.

Мезенцева також наголосила, що народні депутати усвідомлюють значні проблеми, пов'язані з діяльністю ТЦК і ВЛК, які мають бути розв'язані у новому законодавчому документі.

"До 21 лютого в парламенті триває подача запропонованих народними депутатами поправок та пропозицій до урядового законопроєкту про мобілізацію, який незабаром буде розглядатись у другому читанні", – сказала вона.

Мезенцева також наголосила, що всі пропозиції мають пройти ретельний розгляд у профільному комітеті Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки. Попри це, вона підкреслила, що будь-який депутат, який ініціює поправку, навіть якщо вона не була підтримана комітетом, має можливість винести її на голосування у сесійній залі. Цей процес має на меті сприяти обговоренню і дати можливість політикам висловити свою думку щодо законопроєкту, що в кінцевому підсумку призведе до досягнення консенсусу в парламенті.

На завершення Мезенцева висловила оптимізм, що закон має бути підписаний президентом у березні 2024 року.

Зверніть увагу! Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко зазначив, що парламент, найімовірніше, не зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого.

Костенко пояснив, що наразі у народних депутатів є три варіанти розвитку подій щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію.