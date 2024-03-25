"Важко сказати, коли завершать розгляд": до законопроєкту про мобілізацію залишилося 2190 правок

Комітет Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони продовжує розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію. Наразі "дуже важко" спрогнозувати, коли розгляд буде завершено.

Розгляд законопроєкту прокоментували народні депутати від "Слуги народу" та "Голосу", а також члени комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони.

Читайте також Чи матимуть аспіранти та опікуни людей з інвалідністю відстрочку: Веніславський розкрив деталі

Депутатка Соломія Бобровська відповіла, що наразі обранці опрацювали 2100 правок – і ще залишилося 2190.

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін повідомив, що зараз депутатам-авторам правок надається право їх захистити на комітеті. Він зауважив, що деякі обговорення, особливо ті, що стосуються "соціально-болючих тем", займають "доволі тривалий час".

Саме через це складно прогнозувати термін, у який планується завершити розгляд правок.

Це стосується і прогнозів щодо другого читання у Верховній Раді. Сподіваюся, що його ухвалення відбудеться у стислі строки, адже це в інтересах держави та її національної безпеки,

– заявив Копитін.

Мобілізаційний законопроєкт: що відомо