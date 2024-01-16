Повістки для українців за кордоном: екссуддя Конституційного суду розповів про досвід США

Деякі положення законопроєкту про мобілізацію турбують українців. Зокрема багатьох хвилює ідея зобов'язати українців призовного віку, які проживають за кордоном, стати в Україні на військовий облік.

Перший генеральний прокурор незалежної України та колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін зазначив, що законопроєкт – ще не закон. Він відповів на запитання, чи законним би було таке рішення.

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Чи законно було б призивати українців з-за кордону

Віктор Шишкін зазначив, що у США, які вважаються найбільшою демократією світу, під час в'єтнамської війни, коли була загальна мобілізація, надсилали повістки громадянам СРСР, які народилися у США. Адже за законом про натуралізацію вони автоматично набували громадянства Америки.

То чому ми сьогодні не можемо надсилати повістки нашим громадянам, які перечікують війну за кордоном? Вони ж громадяни, мусять виконувати свій конституційний обов'язок. Вони повинні ставати на військовий облік в Україні. І нічого тут спекулювати нібито правами людини. Це елементарне спекулювання ухилянтів,

– сказав Шишкін.

Він наголосив, що наразі це лише законопроєкт і остаточні його положення можуть дуже відрізнятися.

Крім цього, за словами Шишкіна, Україна може ставити питання про повернення військовозобов'язаних додому перед іншими країнами. Однак остаточне рішення залежатиме від тих країн.

Наші чоловіки мешкають за кордоном на підставі законодавства країни перебування. Тож якщо ця країна вважає, що немає достатньо підстав для перебування наших чоловіків на її території, вона може піти назустріч Україні. Тут немає жодного порушення прав, бо Україна лише ставить питання – вона ж не відправляє за кордон спецпідрозділи для привезення українських чоловіків додому в кайданках,

– пояснив він.

Чи має право Україна позбавляти громадянства ухилянтів Віктор Шишкін розповів, що відповідно до статті 25 Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства, зокрема тих, які ховаються за кордон. Він може змінити громадянство за власним бажанням.

Раніше заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію очікується у парламенті вже найближчим часом. Однак вона зазначила, що до цього документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.