Зеленський взявся за багатіїв: що насправді передбачає законопроєкт про олігархів

Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, в якому пропонує створити реєстр олігархів та визначити, хто ними є. Президент України вважає, що вперше за роки незалежності чиновники перейшли від слів до реальних дій подолання олігархату.

За словами Зеленського, державні інституції, суди, та інші гілки влади мають бути незалежними від олігархів. За всі роки магнати щодня накопичували свій капітал для утримання зручних депутатів у парламенті, а також створювали власні медіапростори.

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"Все, що ми хочемо – зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, чи ти маленький підприємець, чи маленький фермер, чи великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", – заявив Зеленський.

Законопроєкт, який має поставити край олігархату

Президент вважає, що тільки закон, в якому буде розмежування бізнесу від олігархів, може стати справжньою панацеєю.

"Одна з головних ліній олігархічної системи відносин – це, звичайно, корупція. Уряд сконцентрований на тому, щоб провести інституційні зміни, які створюють такі умови, де корупції не буде місця і це буде просто неможливо", – запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що передбачає документ

Загалом у документі мовиться про те, що для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4:

обіймати найвищі державні посади, мати мандат або фінансувати політичні партії;

володіти або контролювати ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Осіб, що відповідають "олігархічним" критеріям, внесуть до спеціального реєстру. Відповідатиме за це буде Рада національної безпеки та оборони. Мільярдерам та пов'язаним з ними компаніям буде заборонено брати участь у великій приватизації, а також прямо чи опосередковано фінансувати політичні партії.

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При будь-якому контакті олігарха з політиком чи посадовцем цей багач має попередити свого співрозмовника про свій статус та сказати, що після спілкування з ним необхідно подати до Радбезу спеціальну декларацію.

Якщо політик чи посадовець не повідомить про контакт з такою людиною, то підставою може стати звільнення з посади. Загалом законопроєкт планують розглянути у першому читанні до середини липня.

Олігархат перешкоджає вступу до НАТО

Вважають, що українські олігархи з'явилися за доби президентства Леоніда Кучми, коли до великої приватизації допустили обмежене коло бізнесменів. Також у 1998 році перші великі гроші були занесені у Верховну Раду під час виборів спікера парламенту.

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На думку секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, є буквально кілька років, аби в Україні повністю зникли олігархи. Якщо цього не станеться, країна не зможе відповідати стандартам НАТО.

Якщо в нас є олігархічна модель, яка породжує корупцію та процеси, які є неприйнятними в країнах НАТО, то нам чекати, що ми отримаємо туди квиток – марно,

– наголосив Данілов.

Є інформація, що якщо нардепи провалять голосування за цей законопроєкт – Зеленський буде готовий розпустити Верховну Раду.