Законопроєкт про перехідний період у теперішньому вигляді не ухвалюватимуть, – Верещук

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук висловилась про законопроєкт про перехідний період на Донбасі та у Криму. Вона вважає, що у теперішньому вигляді за цей документ парламент не проголосує.

Про це віцепрем'єрка розповіла під час пресконференції.

Раніше Це не 25 років, це набагато менше, – Верещук про реінтеграцію Донбасу та Криму

До документа мають внести зміни, – Верещук

До документа, вважає Верещук, мають внести зміни відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

У нас є рекомендації Венеціанської комісії, вони є досить деталізованими, досить жорсткими, містять багато рекомендацій, які треба врахувати, і ми не будемо зараз поспішати з цим питанням, ми сядемо і спокійно почнемо напрацьовувати,

– наголосила віцепрем'єрка.

Верещук вважає, що цього року закон про перехідний період Верховна Рада не ухвалить.

Що запропонувала Венеційська комісія

Свої рекомендації Венеційська комісія висловила у середині жовтня. Експерти зауважили, що хоча документ базується на принципах міжнародного права, у ньому є низка недоліків.

Проєкт оперує такими поняттями, як "перехідний період" і "перехідне правосуддя" в вужчих значеннях, ніж це характерно для міжнародного права.

Треба привести у відповідність до міжнародного права положення про відповідальність за кримінальні злочини, скоєні у зв'язку з окупацією.

Необхідно переглянути диференційоване ставлення до різних категорій злочинців.

Потребує уточнення положення про люстрацію.

Комісія рекомендує відобразити в проєкті особливий конституційний статус АРК і Севастополя.

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Документ присвячений майбутній реінтеграції

Зазначимо, що законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду" розробили на основі рішення РНБО щодо врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях. У документі мовиться про майбутню реінтеграцію окупованих територій.

