У Раді сказали, чи можна ще виправити скандальний законопроєкт про відкуп від корупції

Верховна Рада 18 липня ухвалила у першому читанні проєкт закону №11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам укладати угоди зі слідством та "відкуплятися" від покарання.

В етері 24 Каналу народний депутат Ярослав Юрчишин сказав, чи можна поправити скандальний законопроєкт до другого читання та, які правки можуть запропонувати нардепи.

Читайте також Це сором, – нардеп із фракції "Голос" про скандальний "антикорупційний законопроєкт"

Чи можливі правки до закону

Як зазначив Юрчишин, законопроєкт №11340 завдяки суспільному тиску й тиску міжнародних партнерів цілком можливо поправити до другого читання, аби це став справді дієвий механізм, який працює в багатьох західних юрисдикціях.

Я гарантую, що в такій ситуації те, що запропонували на першому читанні, не пройде експертизу європейських спільнот,

– зазначив народний депутат.

Він припустив, які допрацювання можуть запропонувати депутати, аби задовольнити суспільство справедливістю, а також отримати схвалення від західних союзників.

Ймовірно, можна було б встановити обмеження, що якщо до корупційної схеми залучений чиновник найвищого рангу, угода не застосовується. Зокрема, якщо в корупції замішаний міністр, народний депутат та інші, особливо під час війни, то це справді мародерство. Треба показати суспільству, що для таких людей навіть визнання провини недостатнє покарання,

– мовив Юрчишин.

Також, на думку нардепа, треба розширити дію закону й на інші злочини, щоби не виглядало, що в Україні для корупції є якісь унікальні вимоги.

Я переконаний, що буде велика кількість правок,

– додав народний депутат.

За його словами, вже ведеться комунікація з представниками, як міжнародних партнерів, так й експертів з громадянського суспільства, щоб запобігти можливості зловживати та імітувати механізм здешевлення доступу до справедливості на перетворення в схему уникнення справедливості.

Чому потрібний цей закон

Потреба ефективної системи угод зі слідством обговорювалася вже тривалий час. Зокрема, з 2019 року, коли запрацював Вищий антикорупційний суд.

Є позитивна практика, наприклад, в Італії, коли після арешту й вироків по кількох італійських босах, почали більше використовувати угоду зі слідством, але як вона працює: людина здає спільників, повністю відшкодовує завдану державі шкоду, тобто не сам хабар, а й наслідки.

За таких умов, звісно, угоди – це хороший механізм, адже кому цікаво утримувати людину у в'язниці, якщо вона може дати свідчення про набагато більших корупціонерів,

– зазначив Юрчишин.

Інша проблема у тому, що запропонували "Слуги народу", але не міжнародні партнери. В Ukraine Facility чітко написано про ефективні угоди зі слідством, завдяки яким вдасться зекономимо на всіх судових процесах.

"Те, що зараз запропонували "Слуги народу" це рішалово й створення системи, коли знаходять людину, яка була на третій ланці в схемі, на неї списують провину, яку на той момент фіксує слідство, але далі справу не розкручують", – сказав нардеп.