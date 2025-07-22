Законопроєкт щодо НАБУ та САП вже підписав спікер Ради Стефанчук
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт, який позбавить НАБУ та САП незалежності, документ передано президенту Володимиру Зеленському на підпис.
- Законопроєкт передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу генерального прокурора, що фактично знищує їхню незалежність, але директор Семен Кривонос заявив про намір боротися.
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт щодо НАБУ та САП, який фактично позбавить їх незалежності.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України. Наразі відповідний документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.
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Стефанчук підписав законопроєкт
Законопроєкт про скасування незалежності НАБУ і САП у вівторок, 22 липня, підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ передано на підпис Володимиру Зеленському. Раніше Рада підтримала проєкт закону №12414.
Згідно з оприлюдненим законопроєктом, ідеться про фактичне знищення антикорупційних органів України, ліквідацію незалежності НАБУ та САП, а також початок їхнього підпорядкування Офісу генерального прокурора.
Водночас директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу повідомив, що у разі підписання відповідного документа президентом, НАБУ та САП разом з партнерами будуть працювати над поверненням своєї незалежності.
До слова, незадовго до цього голова НАБУ Семен Кривонос заявив, що у ході обшуків НАБУ постраждали детективи через застосовану надмірну фізичну силу щодо них. Внаслідок цього вони не були затримані.