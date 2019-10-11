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      Законопроєкт 1210 суттєво погіршить ситуації в економіці

      Нова тема 212 Читать новость на русском

      Реформа чи закручування гайок. Уряд анонсував на весну початок податкової реформи, утім нині на розгляді парламенту – законопроєкти, які за оцінками експертного середовища та бізнесу, лише погіршують умови оподаткування.

      Зокрема ініціатива 1210 про збільшення рентної плати на видобуток залізної руди та запровадження додаткового податку на продукти переробки може знищити цілі галузі економіки і позбавити кілька десятків мільйонів українців роботи.

      "Можливо, за видами того, що добувається з надер, потрібно змінювати ренту, але навіщо так? Навіщо у 5 разів і тільки одній групі товарів? Чому тільки залізна руда? Перше, що потребують при законотворчості сьогодні депутати, Верховна Рада і ми як суспільство це дискусію. Бо турборежим може нас завести не туди", сказав голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

      За підрахунками фахівців, у випадку ухвалення законопроєкту 1210 залізнорудні підприємства почнуть втрачати по 8,5 млрд грн на рік. Відтак, не зможуть конкурувати на світових ринках. Додаткових втрат може завдати тенденція щодо падіння цін на руду та зростання обсягів продажу більш дешевої сировини з інших країн.

      "Це трапилося якось незрозуміло. Пан Коломойський в інтерв'ю сказав: "а добре, щоб у нас була така рента". Бах, і виник законопроєкт "Слуги народу", де є така рента. Причому вона абсолютно не логічна. Вона накладається на кінцевий продукт, а не на те, що видобувається. А рента це про те, що видобули. Байдуже, що ви потім з тим зробили. А цю логіку, яка ніде у світі не застосовується, чомусь раптом взяли на озброєння українські депутати", зазначив економіст Сергій Фурса.

      Його треба відкликати, покласти в бік і почати напрацьовувати заново нові законодавчі зміни, які будуть реально сприяти інвестиціям, створенню робочих місць та економічному зростанню,
      – пояснив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

      Федерація роботодавців направила відкритий лист до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням долучитися до обговорення законопроєкту 1210, аби відпрацювати справедливий механізм оподаткування галузі. В самому уряді з необхідністю доопрацювання податкових новацій погоджуються і пропонують перенести їх ухвалення на весну.

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      Теги: Податки Податковий кодекс
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